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Dünyanın endişeyle takip ettiği Libya'daki sel felaketiyle ilgili yeni açıklama: Bir kent tahliye edilebilir

18.09.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Libya Kızılayı sağlık riskleri nedeniyle Derne kentinin tahliyesinin bir seçenek olarak masada olduğunu belirtti.

Dünyanın endişeyle takip ettiği Libya'daki sel felaketiyle ilgili yeni açıklama: Bir kent tahliye edilebilir

AA muhabirine açıklama yapan Libya Kızılayı Başkanı Abdusselam el-Hac, kurum ekiplerinin, lojistik imkanların eksikliği ve selden zarar gören bölgelere ulaşım zorluğu gibi bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

"MUHTEMEL BİR SEÇENEK"

Ekiplerin yardım dağıtma, yaralıları kurtarma ve cenazeleri toplama çalışmalarını sürdürdüğü aktaran Hac, Derne kentinin tahliye edilmesinin, bölgedeki sağlık durumuna göre şekil alacak "muhtemel bir seçenek" olmaya devam ettiğini kaydetti.

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Halihazırda bölgede cesetlerin yayılması ve içme suyunun kirlenmesi gibi sağlık risklerinin olduğunu dile getiren Hac, ölü ve kayıp sayısına ilişkin net bilgi olmadığını ancak yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin aile olduğunu ifade etti.

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LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden dün yapılan açıklamada, selin meydana geldiği Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti. (AA)

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sel Libya

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