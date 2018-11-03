Dünyanın eski en kilolu insanı hırsızlık yaparken yakalandı

57 yaşındaki Paul Mason bir dönem dünyanın en kilolu insanı unvanına sahipti. 444 kg olan Paul tedavi görmüş ve 292 kg vererek 152 kg olmuştu. Nişanlısından ayrıldıktan sonra kilo verme kararı alan Paul tedavisinin ardından ABD'ye taşınmıştı. Fakat Paul'un başı şu sıralar ABD'de hakkında açılan hırsızlık davası ile dertte.

Yetkililer, Paul'un tıraş bakım ürünü, parfüm, telefon şarjı ve kulaklık çaldığını söylüyor. Paul'un çaldığı ürünleri, mobil tekerlekli sandalyesinde gizlediği belirtiliyor. Paul ise hırsızlık suçlamalarını 'Ödemeyi unuttum' diyerek reddediyor.

Şu sıralar depresyonda olduğu söylenen Paul'un tekrar aşırı yemek yemeye başladığı belirtildi. Para sıkıntısı sebebiyle avukat tutamayan Paul, yargılandığı davada kendisini savunacak. Davanın nasıl sonuçlacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.



