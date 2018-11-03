HABER

Dünyanın eski en kilolu insanı hırsızlık yaparken yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 15:00 | Son Güncelleme

Dünyanın eski en kilolu insanı unvanına sahip İngiliz asıllı Paul Mason, ABD'de hırsızlık yaparken yakalandı.

Dünyanın eski en kilolu insanı hırsızlık yaparken yakalandı

57 yaşındaki Paul Mason bir dönem dünyanın en kilolu insanı unvanına sahipti. 444 kg olan Paul tedavi görmüş ve 292 kg vererek 152 kg olmuştu. Nişanlısından ayrıldıktan sonra kilo verme kararı alan Paul tedavisinin ardından ABD'ye taşınmıştı. Fakat Paul'un başı şu sıralar ABD'de hakkında açılan hırsızlık davası ile dertte.

Yetkililer, Paul'un tıraş bakım ürünü, parfüm, telefon şarjı ve kulaklık çaldığını söylüyor. Paul'un çaldığı ürünleri, mobil tekerlekli sandalyesinde gizlediği belirtiliyor. Paul ise hırsızlık suçlamalarını 'Ödemeyi unuttum' diyerek reddediyor.

2

Şu sıralar depresyonda olduğu söylenen Paul'un tekrar aşırı yemek yemeye başladığı belirtildi. Para sıkıntısı sebebiyle avukat tutamayan Paul, yargılandığı davada kendisini savunacak. Davanın nasıl sonuçlacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

1

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
SPD lideri: Partiyi daha iyi yönetecek biri varsa gelsinSPD lideri: Partiyi daha iyi yönetecek biri varsa gelsin
Peygambere hakaret davasında beraat kararı gözden geçirilecekPeygambere hakaret davasında beraat kararı gözden geçirilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paul mason ABD hırsız

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en korkutucu istihbaratı geri dönüyor!

Dünyanın en korkutucu istihbaratı geri dönüyor!

Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD basını: Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu

ABD basını: Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu

Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi

Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi

Ermenistan, Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Ermenistan, Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.