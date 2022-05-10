Dünyanın gözü Dubai'de! İdam cezası verilmişti... Fotoğrafçı kadının cezası uygulanacak mı?

İş için bir yıl önce Dubai'ye giden İsrail vatandaşı fotoğrafçı Fida Kiwan'ın evine baskın düzenleyen polis, yüklü miktarda uyuşturucu buldu. Ölüm cezasına çarptırılan Kiwan'ın, bu ay içinde cezasının uygulanacağı açıklanmıştı. Ülkedeki idam cezaları genellikle müebbet hapse çevrilirken, tüm dünyanın gözü Dubai'ye çevrildi...

İsrailli Fida Kiwan, Dubai'deki evinde uyuşturucu madde (kokain) bulundurmaktan ceza aldı ve ölüme mahkum edildi. Bazı kaynaklarda 38 bazılarında ise 43 yaşında olduğu aktarılan Kiwan'ın, bir yıl önce, Dubai'de çalışmak üzere Filistinli bir tanıdığının daveti üzerine ülkeye gittiği bildirildi. Kiwan, 17 Mart 2021'de dairesinde yapılan aramada 500 gram esrar ve 50 gram kokain ele geçirilmesinden kısa süre sonra tutuklandı.

CEZALAR GENELLİKLE MÜEBBETE ÇEVRİLİYOR

Fida Kiwan ve ailesi, uyuşturucunun ona ait olduğunu reddetti. Davaya aşina olan yetkililer, The Times of Israel'e yaptıkları açıklamada, cezanın temyiz üzerine uzun bir hapis cezasına çevrilmesini beklediklerini söyledi.

Uyuşturucu konusunda yasaları çok katı olan Birleşik Arap Emirlikleri, uyuşturucu kaçakçılığının ölüm cezasını genellikle ömür boyu hapse çeviriyor.

ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Geçen mart ayından bu yana Dubai'de bir hapishanede tutulan Fida Kiwan, iş için Dubai'de bulunuyordu. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Kiwan, bu suçlamayı reddetti ve dairesine kokainin yerleştirildiğini iddia etti. Bir yıl hapis yattıktan sonra, iddia edilen suçtan 30 Mart'ta ölüm cezasına çarptırıldı.

SON İDAM 2014'TE GERÇEKLEŞTİ

Yargıçlar ölüm cezası verse bile Körfez devletinde idam nadiren uygulanıyor. Bilinen en son infazlar 2014'te cinayetten hüküm giymiş kişiler için gerçekleşti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, davadan haberdar olduklarını ve "konsolosluk ve Emirlikler'deki temsilcilerimiz aracılığıyla ele aldıklarını" söyledi.

"UYUŞTURUCU SATARKEN GÖRÜNTÜLERİ VAR" İDDİASI

İsrail'in ünlü Yedioth Ahronot gazetesinin web sitesinde yer alan habere göre, Abu Dabi'deki mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan Fida Kiwan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Habere göre Fida, gizli görevdeki bir ajana uyuşturucu madde satarken filme alındı. Mahkeme bu görüntülere eriştikten sonra kadını mahkum etti. 43 yaşındaki Fida, konutunda bulunan uyuşturucu maddelerin, kaldığı evin sahibine ait olduğunu ileri sürmüştü.

İPTAL EDİLEN İDAM CEZASI GERİ GETİRİLDİ

BAE ölüm cezasını iptal etmişti ancak ceza, uyuşturucuyla ilgili suçlardaki ani artış nedeniyle eski haline getirildi. İsrailli yetkililer bu duruma şaşırsa da, Kiwan'ın İsrail vatandaşı olduğu için idam edilmeyeceğine ve bunun yerine uzun bir hapis cezasına çarptırılacağına inanıyor.

AİLESİ, HERZOG'DAN YARDIM İSTEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrailli bir yetkili, "Emirlikleri köşeye sıkıştırmamaya çalışıyoruz. Bu olayın kontrolden çıkmamasını sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Bu arada Kiwan'ın ailesi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un duruma müdahale etmesini istediklerini aktardı.

DAHA ÖNCE DE BİR İSRAİLLİ YAKALANMIŞTI

Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir İsrail vatandaşından çok miktarda uyuşturucu ele geçirdiği ilk olay değil. Ekim 2021'de 31 yaşındaki İsrailli Halil Dasuki, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail'e gönderilen yarım ton kokain kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle Dubai'de tutuklandı. Polis yetkilileri, uyuşturucu taşıyan konteyneri tanımlayan bir ipucunun kendilerine verilmesi sayesinde kaçakçılık girişimini engellediklerini söyledi. Uyuşturucu kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir suç örgütüne aracılık yaptığından şüphelenilen "Orta Doğu kökenli" şüphelinin tutuklandığını belirtilmişti.

İDAM YERİNE HAPİS CEZASI BEKLİYORLAR

İsrailli yetkililer, ölüm cezasının yerine uzun hapis cezasının geleceğini umduklarını söyledi. Kiwan'ın ailesi, İsrailli cumhurbaşkanına olaya müdahale etmesi için başvurmayı düşünüyor. Kiwan'ın avukatı, İsrail hükümetini, diğer davalarda da böyle yaptığını belirterek, Körfez devletine davayla ilgili diplomatik baskı uygulamaya çağırdı.

NETANYAHU ARAYA GİRMİŞTİ

Avukat Tami Ullman, "Aile benimle iletişime geçti. İsrail makamlarını tüm yetkilerini Dubai'deki yetkililere karşı kullanmaya çağırıyorum. Önceki başbakan bir keresinde Rusya'da hüküm giymiş bir kadını İsrail uçağıyla geri getirmişti. Yani devletin müdahale etme kapasitesi var" ifadelerini kullandı.

İsrailli Naama Issachar Moskova'ya seyahati sırasında, 10 gram esrar taşıdığı için hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Başbakan Benjamin Netanyahu, genç kadını geri almak için Moskova'ya habersiz bir ziyaret yapacak kadar ileri gitmişti.

HÜKÜMETE TEPKİ: TERK ETTİLER

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Kiwan'ın bir arkadaşı, bu durumu Issachar'ınkiyle karşılaştırdı. Yetkililerin olaya gerektiği kadar müdahil olmadığını, karara kınama yapılmadığını söyledi ve basın mensuplarına açıklama yaparak "Ölüm cezasına çarptırılana kadar onu terk ettiler" diye konuştu.

PUTİN AFFETMİŞTİ

Issachar'ın ailesi de, medyada sıkça yer almaya başlamadan önce hükümetin kendilerine yeteri kadar yardımcı olmadığından yakınmıştı. ABD ve İsrail vatandaşlığı bulunan Naama Issachar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini Affetmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Naama, Moskova Havaalanı'nda çantasında yaklaşık on gram esrar bulmasından sonra tutuklanmıştı. Issachar'ın serbest bırakılmasına Moskova'da Putin ile İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu arasındaki görüşmelerden sonra karar verilmişti.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2020'de Bahreyn ile ABD'nin aracılık ettiği Abraham Anlaşmalarını imzalayarak ilişkilerini normalleştirdi. BAE o zamandan beri İsrailliler için popüler bir turizm ve iş merkezi haline geldi ve on binlerce insan Emirlikleri ziyaret etti.

