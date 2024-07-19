Dünyanın gözü önünde bir anda tişörtünü yırtıp bağırdı! Efsane güreşçi Hulk Hogan yaptı yapacağını: Trump için geldi, daha çok konuşuldu

Dünya Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini konuşmaya devam ediyor. Trump ise kulağında bandajla halkın karşısına çıkıp oy istemeyi sürdürüyor. Trump için ünlüler de seferber olmuş durumda!

RAPÇİ KID ROCK DA SAHNEDEYDİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından Milwaukee'de 4. gününde devam eden Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongrede dünyaca ünlü birçok isim de yer aldı. Amerikalı rapçi Kid Rock sahneye çıkıp şarkı söyleyerek salonu coşturdu.

SALONU AYAĞA KALDIRDI

Kongreden en çok dikkat çeken isim ise 1980'li yıllara iz bırakan, gerçek adı Terry Bollea olan eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan oldu. Hogan'ın kürsüye çıkıp konuşma gerçekleştirdiği sırada yaptığı hareket salondaki coşkunun dozunu ikiye katladı.

"YETER ARTIK!"

Ünlü güreşçi Hogan konuşmasında "Geçen hafta kahramanıma ateş açıldığında, ABD'nin sıradaki başkanını öldürmeye kalkıştıklarında dedim ki 'Yeter artık!' Açın Trumpamania'nın önünü! Yeniden Trumpamania yönetsin, Trumpamania Amerika'yı yeniden harika yapsın" dedi.

ANİDEN TİŞÖRTÜNÜ YIRTTI

Hogan konuşurken birdenbire üstündeki siyah tişörtü yırttı. Gözler Hogan'ın içindeki kolsuz tişörte çevrildi. Hogan'ın tişörtünde Trump'ı destekleyen kampanya sloganı yer alıyordu.

BAŞKA DÖVÜŞÇÜLER DE KATILDI

Hogan, kongreye davet edilen tek dövüş figürü değildi. WWE kurucularından Linda McMahon ve UFC CEO'su Dana White da gecede konuşma yapan isimlerdendi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır