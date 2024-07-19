Dünyanın gözü önünde bir anda tişörtünü yırtıp bağırdı! Efsane güreşçi Hulk Hogan yaptı yapacağını: Trump için geldi, daha çok konuşuldu

Dünya Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini konuşmaya devam ediyor. Trump ise kulağında bandajla halkın karşısına çıkıp oy istemeyi sürdürüyor. Trump için ünlüler de seferber olmuş durumda!
Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından Milwaukee'de 4. gününde devam eden Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongrede dünyaca ünlü birçok isim de yer aldı. Amerikalı rapçi Kid Rock sahneye çıkıp şarkı söyleyerek salonu coşturdu.
Kongreden en çok dikkat çeken isim ise 1980'li yıllara iz bırakan, gerçek adı Terry Bollea olan eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan oldu. Hogan'ın kürsüye çıkıp konuşma gerçekleştirdiği sırada yaptığı hareket salondaki coşkunun dozunu ikiye katladı.
Ünlü güreşçi Hogan konuşmasında "Geçen hafta kahramanıma ateş açıldığında, ABD'nin sıradaki başkanını öldürmeye kalkıştıklarında dedim ki 'Yeter artık!' Açın Trumpamania'nın önünü! Yeniden Trumpamania yönetsin, Trumpamania Amerika'yı yeniden harika yapsın" dedi.
Hogan konuşurken birdenbire üstündeki siyah tişörtü yırttı. Gözler Hogan'ın içindeki kolsuz tişörte çevrildi. Hogan'ın tişörtünde Trump'ı destekleyen kampanya sloganı yer alıyordu.
Hogan, kongreye davet edilen tek dövüş figürü değildi. WWE kurucularından Linda McMahon ve UFC CEO'su Dana White da gecede konuşma yapan isimlerdendi.