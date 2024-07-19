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  4. Dünyanın gözü önünde bir anda tişörtünü yırtıp bağırdı! Efsane güreşçi Hulk Hogan yaptı yapacağını: Trump için geldi, daha çok konuşuldu

Dünyanın gözü önünde bir anda tişörtünü yırtıp bağırdı! Efsane güreşçi Hulk Hogan yaptı yapacağını: Trump için geldi, daha çok konuşuldu

19.07.2024 11:08
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19.07.2024 11:08
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ABD'nin gelecek dönem başkanlığına göz kırpan Donald Trump suikast girişiminin ardından ilk kez Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı. Kongreye damgasını vuran ise efsane güreşçi Hulk Hogan'ın şovu oldu. Kongrede adeta rol çalan Hogan bir anda tişörtünü yırtınca tüm gözler üstünde yazana çevrildi.

Dünya Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini konuşmaya devam ediyor. Trump ise kulağında bandajla halkın karşısına çıkıp oy istemeyi sürdürüyor. Trump için ünlüler de seferber olmuş durumda!

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Suikast girişiminin ardından bir ilk! Trump başkan adayı olmayı resmen kabul etti Suikast girişiminin ardından bir ilk! Trump başkan adayı olmayı resmen kabul etti

RAPÇİ KID ROCK DA SAHNEDEYDİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından Milwaukee'de 4. gününde devam eden Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongrede dünyaca ünlü birçok isim de yer aldı. Amerikalı rapçi Kid Rock sahneye çıkıp şarkı söyleyerek salonu coşturdu.

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SALONU AYAĞA KALDIRDI

Kongreden en çok dikkat çeken isim ise 1980'li yıllara iz bırakan, gerçek adı Terry Bollea olan eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan oldu. Hogan'ın kürsüye çıkıp konuşma gerçekleştirdiği sırada yaptığı hareket salondaki coşkunun dozunu ikiye katladı.

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"YETER ARTIK!"

Ünlü güreşçi Hogan konuşmasında "Geçen hafta kahramanıma ateş açıldığında, ABD'nin sıradaki başkanını öldürmeye kalkıştıklarında dedim ki 'Yeter artık!' Açın Trumpamania'nın önünü! Yeniden Trumpamania yönetsin, Trumpamania Amerika'yı yeniden harika yapsın" dedi.

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ANİDEN TİŞÖRTÜNÜ YIRTTI

Hogan konuşurken birdenbire üstündeki siyah tişörtü yırttı. Gözler Hogan'ın içindeki kolsuz tişörte çevrildi. Hogan'ın tişörtünde Trump'ı destekleyen kampanya sloganı yer alıyordu.

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BAŞKA DÖVÜŞÇÜLER DE KATILDI

Hogan, kongreye davet edilen tek dövüş figürü değildi. WWE kurucularından Linda McMahon ve UFC CEO'su Dana White da gecede konuşma yapan isimlerdendi.

AA-20240719-35179317-35179314-ABDDE_CUMHURIYETCI_PARTI_ULUSAL_KONGRESI_DEVAM_EDIYORBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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