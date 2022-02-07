HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın gözü orada! ABD'den Rusya sınırına askeri yığınak

Dünyanın gözü orada! ABD'den Rusya sınırına askeri yığınak

07.02.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı piyadeler Polonya'ya gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak, "İttifakın doğu kısmındaki duruşumuz ve varlığımızda daha uzun vadeli ayarlamalar yapmayı düşünüyoruz” dedi. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşmeyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Görüşmenin "zamanlamadaki zorluklar" nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

Dünyanın gözü orada! ABD'den Rusya sınırına askeri yığınak

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı ABD Başkanı Joe Biden'in talimatı doğrultusunda Polonya'ya gelmesi planlanan 1700 ABD askerinden bir bölümünü taşıyan uçak, Polonya'nın Ukrayna sınırına 90 kilometre mesafedeki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indi.

ABD'li komutan Christopher Donahue, "Polonya'nın ulusal bütünlüğüne katkımız, Avrupa'daki tüm müttefiklerimizle dayanışmamızı gösteriyor ve açıkçası bu belirsiz dönemde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındayız." açıklamasını yaptı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD askerlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılayarak, "Moskova'nın saldırgan politikası ve Rus imparatorluğunu yeniden inşa etmeye yönelik saldırgan girişimine karşı bunun caydırıcı olduğunu ve dayanışmayı ortaya koyduğunu" söyledi.

Blaszczak, "Tehdit karşısında en iyi tepki, Polonya'ya ve ittifakın doğu kanadındaki diğer NATO ülkelerinde güvenliği sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Tarihi 1917'ye uzanan ABD 82. Hava İndirme Tümen'inin, 18 saat içinde hızla konuşlandırılabilme, kilit hedefleri güvence altına almak için paraşüt saldırıları gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade ediliyor.

Rusya'nın artan askeri faaliyetlerine karşı ABD, 2017'den bu yana Polonya'da dönüşümlü olarak yaklaşık 4 bin askerini konuşlandırdı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak, "İttifakın doğu kısmındaki duruşumuz ve varlığımızda daha uzun vadeli ayarlamalar yapmayı düşünüyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. NATO’nun savunmasını güçlendirmek için Doğu Avrupa’da daha uzun vadeli bir askeri duruş düşündüğünü ifade eden Stoltenberg, "İttifakın doğu kısmındaki duruşumuz ve varlığımızda daha uzun vadeli ayarlamalar yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda nihai bir karar verilmedi ama şu anda NATO içinde devam eden bir süreç var" dedi.

Rusya’nın NATO’nun üyeliğini sınırlama talebini destekleyen Çin hakkında yorum yapan Stoltenberg, bu sınırlamayı "egemen ulusların kendi seçimlerini yapma hakkını reddetme girişimi" olarak eleştirdi.

Stoltenberg, Rusya’yı NATO ile görüşme teklifini kabul etmeye çağırırken, Rusya’nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı 100 binden fazla asker hakkında "Bu konuşlandırmalar haklı ve şeffaf değil" dedi.

"NATO DURUMU SAVUNMAK VE İZLEMEK İÇİN ORADA"

Krizin yaşandığı bölgede NATO’nun varlığının artırıldığını belirten Stoltenberg, "Karada, denizde ve havada varlığımızı artırdık ve güçlendirdik. Danimarka, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer ülkeler gözetim kapasitelerini sağladı. Müttefikler binlerce birlik görevlendirdi ve ihtiyaç duyulduğunda NATO onları konuşlandırabilir. NATO durumu savunmak ve izlemek için orada" dedi.

"NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKTİĞİNE DAİR HİÇBİR ŞÜPHEM YOK"

Polonya Devlet Başkanı Duda ise yaptığı konuşmada, NATO’nun doğu kanadının daha fazla askerle takviye edilmesi gerektiğini söyleyerek, tüm ittifakın askeri varlığını artırmada ABD’yi takip edeceğini umduğunu kaydetti. Duda, "NATO’nun doğu kanadını güçlendirmemiz gerektiğine dair hiçbir şüphem yok. NATO’nun varlığı kuzeyden güneye tüm doğu sınırında güçlendirilmelidir. Bu güçler mümkün olduğunca çok uluslu olmalıdır. Umarım müttefikler birliklerini göndermeye hazır olurlar" ifadelerini kullandı.

Duda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile Rusya’ya karşı yaptırımlar hakkında görüştüğünü ancak henüz yaptırımların onaylanmadığını ekledi.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME RANDEVUSUNU İPTAL ETTİ

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna krizi devam ederken üç hafta içinde ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret etti. Baerbock’un ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Baerbock’un Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edilerek, Baerbock’un Zelenskiy yerine Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesinin planlandığı aktarıldı.

Baerbock’un gerçekleştireceği görüşmelerde silah ihracatı konusunun üst sıralarda olması bekleniyor. (İHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'
Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettilerErdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler
Simpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemediSimpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.