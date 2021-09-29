Rusya'da kritik gün! Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in daveti üzerine bugün Soçi'ye hareket edecek. Kritik ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşeceği açıklandı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın bugün Rusya'nın Soçi kentinde görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Rus-Türk ortaklığının siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda çeşitli yönlerinin ele alınması planlanıyor. Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya'daki durum dahil güncel uluslararası sorunlar konusunda detaylı görüş alışverişinde bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceğini dün açıklamıştı.

BM'DEN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'den İdlib'de sükunetin sağlanmasını istedi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Suriye'nin uluslararası aktörlerin birbiriyle çekiştiği birkaç fiili bölgeye bölündüğünü söyledi.

İdlib'de özellikle de Türkiye- Suriye sınırında yerinden edilenlerin bulunduğu kamplara yönelik saldırıların arttığına dikkati çeken Pedersen, ''İdlib'de sahadaki durumun yarın Putin- Erdoğan görüşmesinde önemli bir konu olacağından eminim ve nüfuzu olan bu liderlere sükunetin sağlanması çağrısı yapıyorum. Birçok şey buna bağlı.'' dedi.

Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanması için taraflara davetiyelerin gönderildiğini belirten Pedersen, komitenin altıncı toplantı için 18 Ekim'de Cenevre'de olacağını, toplantıdan bir gün öncesinde ise eş başkanlarla bir araya geleceğini aktardı.

(AA)

