Dünyanın ilk robot sanatçısı otoportre sergisi açacak!

Robotların gelecekte birçok meslekte yer alacağına yönelik tartışmalar sürüyor. Pek çok insan ''gelecekte robotlar insanların mesleğini elinden alacak'' gibi teoriler de üretiyor. Tartışmalar süredursun, günümüz teknolojisi ile üretilen robotların insanlara birçok anlamda yardımcı oluyor. Boston Dynamics şirketinin Spot robotu bu noktada iyi bir örnek. Zira Spot, çoban köpeği olabiliyor ve hatta bir fabrika bekçisi olarak da kullanılabiliyor. Fakat haberimizde bahsedeceğimiz robot, Spot gibi kıvraklığı ve refleksleriyle etkileyen bir robot değil. Ai-Da isimli bu robotun sanat tutkusu var.

Aİ-DAİ SANAL BİR YOL HESAPLAYIP RESİM ÇİZİYOR

Daily Mail'in haberine göre dünyanın ilk robot sanatçısı olarak lanse edilen Ai-Da, göz bölgesinde yer alan kameralarla ve elinde tuttuğu kalemi kullanarak insanları çizebiliyor. Bu yüzden robot, insanları çizebilen ilk gerçekçi robot olarak biliniyor. Leeds'teki mühendislerce geliştirilen robotik el koordinatları yorumlayarak sanal bir yol hesaplıyor ve böylece sanat eserlerini oluşturuyor. Ai-da adını ise 19. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace'den alıyor.