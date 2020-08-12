Dünyanın ilk şeffaf televizyonu: Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, dün oldukça güzel geçen bir etkinlik gerçekleştirdi. Güzel diyoruz çünkü bu etkinlikte Xiaomi'nin Mi serisinin 10 yılı anlatıldı ve Xiaomi'nin 10 yıl boyunca neler yaptığından bahsedildi. Son olarak da etkinliğin çileği olarak nitelendirebileceğimiz onuncu yıl akıllı telefonları Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra tanıtıldı. Fakat her şey bu iki akıllı telefonla bitmedi. Odaklar Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra'ya çevrilmişken, Xiaomi benzersiz bir ürününü daha görücüye çıkarttı. O ürünün adı; Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition adında bir televizyondu.

XİAOMİ Mİ TV LUX TRANSPARENT EDİTİON TAMAMEN ŞEFFAF

Televizyon diyoruz ama bu ürüne televizyon demek biraz haksızlık olur. Xiaomi'nin yeni televizyonu dünyanın seri üretime sokulan ilk saydam TV'si olarak öne çıkıyor. Evet yanlış okumadınız, bu televizyon 55 inç büyüklüğünde OLED teknolojisiyle üretilen şeffaf bir ekrana sahip. Bu ekran, akıllı telefonlarda gördüğümüz 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Bunun yanında DCI-P3 renk gamutunun %93'ünü destekliyor, 150.000: 1 kontrast oranı ve 1 ms gecikme süresi sunuyor. Düşük kare hızındaki videolar televizyonun MEMC motoru sayesinde 120 Hz yenileme hızına yükseltiliyor.