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Dünyanın ilk şeffaf televizyonu: Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Xiaomi, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra ile birlikte çok özel bir ürününü daha sahneye çıkarttı. Bu ürün bir televizyondu ancak bu zamana kadar tanıdığımız tüm televizyonlardan farklıydı. Zira, Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition adındaki bu televizyon tamamen şeffaf. Şeffaf televizyonun bedeli ise oldukça yüksek.

Dünyanın ilk şeffaf televizyonu: Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, dün oldukça güzel geçen bir etkinlik gerçekleştirdi. Güzel diyoruz çünkü bu etkinlikte Xiaomi'nin Mi serisinin 10 yılı anlatıldı ve Xiaomi'nin 10 yıl boyunca neler yaptığından bahsedildi. Son olarak da etkinliğin çileği olarak nitelendirebileceğimiz onuncu yıl akıllı telefonları Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra tanıtıldı. Fakat her şey bu iki akıllı telefonla bitmedi. Odaklar Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra'ya çevrilmişken, Xiaomi benzersiz bir ürününü daha görücüye çıkarttı. O ürünün adı; Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition adında bir televizyondu.

Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

XİAOMİ Mİ TV LUX TRANSPARENT EDİTİON TAMAMEN ŞEFFAF

Televizyon diyoruz ama bu ürüne televizyon demek biraz haksızlık olur. Xiaomi'nin yeni televizyonu dünyanın seri üretime sokulan ilk saydam TV'si olarak öne çıkıyor. Evet yanlış okumadınız, bu televizyon 55 inç büyüklüğünde OLED teknolojisiyle üretilen şeffaf bir ekrana sahip. Bu ekran, akıllı telefonlarda gördüğümüz 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Bunun yanında DCI-P3 renk gamutunun %93'ünü destekliyor, 150.000: 1 kontrast oranı ve 1 ms gecikme süresi sunuyor. Düşük kare hızındaki videolar televizyonun MEMC motoru sayesinde 120 Hz yenileme hızına yükseltiliyor.

Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition özellikleri

Full HD çözünürlükte olan ekran, tıpkı bir akıllı telefon gibi dahili bir işlemciye yer veriyor. Bunun için Xiaomi tercihin MediaTek 9650'den yana kullanmış. Dolby Atmos desteği ise televizyonda bulunuyor ve böylece daha iyi bir ses deneyimi sunuluyor. Peki Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition nasıl çalışıyor?

İŞTE XİAOMİ Mİ TV LUX TRANSPARENT EDİTİON'IN MERAK EDİLEN FİYATI

Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition'ın ekranında gördüğünüz üzere çeşitli medya dosyaları izlenebiliyor. Arka tarafta olan biten ise rahatlıkla görülebiliyor. Çünkü ekran panelinin arkasında herhangi bir kapak yok. Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition'ın fiyatı yaklaşık 7.200 dolar olarak açıklandı. Televizyon 16 Ağustos'ta Çin'de satışa çıkacak ancak şimdiden ön siparişleri tükenmiş durumda. Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition'ın Türkiye'ye gelmesi ise şimdilik beklenmiyor.

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