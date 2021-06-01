HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı

01.06.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da iki bina arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu sıcak havanın etkisi ile ziyaretçi akınına uğradı.

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Nine Elms semtinde bulunan Embassy Garden bloklarının 10’uncu katlarının arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 19 Mayıs’ta faaliyete geçmişti.

YÜZMEK CESARET İSTİYOR

Yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, 25 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe, 3 metre derinliğe ve 400 ton su kapasitesine sahip.

Yüzmenin cesaret istediği havuz, fotoğrafçı Jason Hawkes tarafından drone ile havadan görüntülendi.

DAİRELER 5 MİLYON STERLİNE SATILIYOR

Sadece Embassy Garden sakinleri ve misafirlerinin kullanımına açık olan havuzdan, London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri görülüyor. Havuzun tabanı, yaklaşık 12 inç kalınlığında olmasına rağmen tamamen şeffaf olurken, şiddetli rüzgarlarda hareket etmesini sağlayan özel bir teknoloji kullanılarak inşa edildi.

ABD Büyükelçiliği binasının yanında yer alan Embassy Garden’da çatı katı süit daireler ise 5 milyon sterline satılıyor. (İHA)

031ee615-ed42-41ad-b6e7-87758ef66434

8b6f05e0-d814-4660-ab96-b73d8c15d177

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
DSÖ'den Sinovac'a onayDSÖ'den Sinovac'a onay
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Bikinili poza yorum yağdı: Babanı kaybettin!

Bikinili poza yorum yağdı: Babanı kaybettin!

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.