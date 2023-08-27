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Dünyanın konuştuğu fotoğrafı bir ilkten fazlası oldu! Kapış kapış satılıyor, Trump'a servet yağıyor: 'Almak için dövüşmeye hazırlanıyorlar'

27.08.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son seçimleri kaybettikten sonra başkanlık koltuğunu devreden Donald Trump yeni hamleleriyle dünyanın gündeminde kalmayı başardı. 2 yıl önce dünyanın hafızasına kazınan görüntülere sahne olan kanlı Kongre binası baskını sonrası yöneltilen suçlamalara itiraz eden Trump geçtiğimiz günlerde sabıka fotoğrafı çektirerek ülke tarihinde bir ilke imza atmıştı. O günden bu yana Trump'ın kampanyasına bağış yağdı. Ayrıca Trump'ın sabıka fotoğraflı ürünleri de satışa çıktı; ABD halkının ilgisi büyük.

Dünyanın konuştuğu fotoğrafı bir ilkten fazlası oldu! Kapış kapış satılıyor, Trump'a servet yağıyor: 'Almak için dövüşmeye hazırlanıyorlar'

Sabıka fotoğrafı Donald Trump'ın hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Georgia eyaletindeki Fulton Bölge Hapishanesi’nde fotoğrafın çekildiği 24 Ağustos'tan bu yana 2024 Trump başkanlık seçimleri için 7,1 milyon dolar bağış topladı. Twitter'a da geri dönen Trump ayrıca sabıka fotoğrafını seçim kampanyalarında kullanmak üzere tişörtlere, kupa bardaklara ve şapkalara bastırıp satışa sundu.

3 GÜNDE 7,1 MİLYON DOLAR TOPLADI

The Hill'in haberine göre, "2020 seçim sonuçlarına müdahale" gerekçesiyle Georgia'da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump'ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.

Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı.

Öte yandan Georgia'daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.

SABIKA FOTOĞRAFINI BASTIRDIĞI ÜRÜNLERİ SATIŞA ÇIKARDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ülke gündemine bomba gibi düşmesinin ardından harekete geçen Trump, 2024 yılındaki başkanlık seçimleri için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Trump, çektirdiği sabıka fotoğrafını tişörtlere, kupa bardaklara ve şapkalara bastırarak satışa sundu. Seçim kampanyaları için kullanılan ürünlerde ayırca, “Asla teslim olma”, “Trump’a özgürlük” ifadeleri yer aldı.

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Ürünlerin ise özelliklerine göre 15-34 dolar arasında satışa sunulduğu ve yüzde 50 oranında kar getirdiği belirtiliyor. Bazı uzmanlar da bu kampanyaların Trump için büyük bir bağış toplama etkinliği olabileceğini ifade ediyor.

ABD HALKINDAN YOĞUN İLGİ

Trump’ın fotoğrafının basılı olduğu ürünleri satın alan Cj Butler, “Bence bu ülke için çok klasik bir tüketim çılgınlığı. Trump’tan bahsediyoruz, O her şeyi satıyor o zaman neden bir tişört satamasın ki?” dedi. Trump destekçilerinden David Kochel ise, “Onun fanları bunu görecek ve 25 dolara tişört ve kupa almak için dövüş egzersizleri yapacaklar. Günün sonunda onun 13 suçlamayla ilgili iddianamesini kutlayacak olması biraz üzücü gibi ama bizim politikamız da bu yönde" ifadelerini kullandı.

TWITTER'A DA DÖNDÜ

Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönmüştü.

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Trump'ın ilk paylaşımında, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.

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"SEÇİME MÜDAHALE" DAVASI KAPSAMINDA GEORGIA'DA TESLİM OLMUŞTU

Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olmuştu.

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Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

(AA)

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Donald Trump abd

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