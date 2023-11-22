Dünyanın konuştuğu gelişme sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! "Kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılarak dünyaya mesajlar verdi. Konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinen Erdoğan, Türkiye'nin bölgede 'iki devletli çözüm' için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunun altını çizdi.
"ARTIK İNSANLIĞIN TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI"
Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:
- G-20 ülkeleri olarak karşılaştığımız sınamalara sürekli yenileri ekleniyor. Ukrayna'daki savaş devam ederken 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aştı.
"ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE MUHAKKAK HESAP VERMELİLER"
- Bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar uluslararası hukuk önünde muhakkak hesap vermeli. Biz sivillere yönelik eylemleri hiçbir şekilde mazur ve meşru görmüyoruz. Buradaki tüm liderleri sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ANLAŞMAYA İLK YORUM
- 4 günlük insani fasıla ilanı ve rehine ve tutukluların bırakılması konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişme. Bu adımın önceliğimiz olan kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.
"TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ"
- Sizleri iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum. Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bölgeye yönelik insani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz.