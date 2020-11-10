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Dünyanın Üçüncü Kutbu alarm veriyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Bilim insanları, dünyanın “Üçüncü Kutbu” olarak bilinen Çin’in Tibet platosundaki Qilian buzullarının son 50 yılda şok edici hızla yok olmaya başladığını açıkladı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bölgede sıcaklıkların arttığını belirten araştırmacılar, uzun vadeli su kıtlığına karşı uyararak, durumun tüm dünyayı etkileyecek olumsuz sonuçları olacağını belirtti.

Dünyanın Üçüncü Kutbu alarm veriyor!

Tüm dünyayyı etkisi altına alan küresel ısınma nedeniyle Çin'in Qilian dağlarındaki buzulların hızlı bir şekilde eridiği açıklandı. Bilim insanları, Tibet platosunun kurak kuzeydoğu kenarındaki 800 kilometrelik dağ zincirindeki en büyük buzulun, 1950'lerden bu yana yaklaşık 450 metre geri çekildiğini söyledi.

Araştırmacılar, “Laohugou No 12” olarak bilinen 20 kilometrekarelik buzulun ölçümlerin başladığı 60 yıl öncesinden bu yana yaklaşık yüzde 7 küçüldüğünü ve son yıllarda erimenin hızlandığını belirtti.

"ŞOK EDİCİ BİR HIZDA ERİYOR"

Buzul izleme istasyonunun yöneticisi Qin Xiang, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sıcaklıklar artmasıyla yaklaşık 13 metre uzunluğunda bir buz ve genel olarak buzul kalınlığından endişe verici bir kayıp yaşandı. Bu buzulun küçülme hızı gerçekten şok edici” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ KUTBU

Tibet platosu, yüksek rakımlı vahşi doğada uzun süre donmuş kalan buz miktarı nedeniyle, Kuzey Kutbu ve Güney Kutbunun ardından dünyanın Üçüncü Kutbu olarak kabul ediliyor.

2 BİN 684 BUZUL TEHLİKEDE

Ancak, Qin 1950'lerden bu yana, bölgedeki ortalama sıcaklıkların yaklaşık 1,5 santigrat derece arttığını ve ısınmanın sona ereceğine dair hiçbir işaret olmadığından, Qilian bölgesindeki 2 bin 684 buzulun tehlikede olduğunu söyledi.

ERİME HIZI SON 20 YILDA YÜZDE 50 ARTTI

Öte yandan, Çin Bilimler Akademisi'nin verilerine göre, dağların ötesindeki buzul çekilmesi 1956-1990 yıllarına göre son 20 yılda yüzde 50 daha hızlı gerçekleşti.

300 YILIN ARDINDAN ÇÖLE İLK KEZ GÖL OLUŞTU

Bununla birlikte Qin, “Laohugou No 12”deki yüzey akışının son noktasına yakın bir deredeki su akışının 60 yıl öncesine göre yaklaşık iki katına çıktığını ifade etti. Ayrıca, buzulun yakınlarındanki eski İpek Yolu üzerindeki büyük bir kavşak olan Dunhuang yakınlarında, dağlardan akan su 300 yılın ardından ilk kez çölde bir göl oluşturdu.

TEHLİKELİ DEĞİŞİM

İnsan kaynaklı iklim değişikliği diğer öngörülemeyen koşulları da beraberinde getiren hava koşullarındaki değişikliklere, afetlere, ekosistemin bozulmasına ve ekonomik kayıplara yol açıyor.

İLKBAHARDA YIKICI SELLERE, YAZIN KURAKLIĞA NEDEN OLUYOR

Greenpeace Doğu Asya sorumlusu Liu Junyan, "Bölgenin her tarafında eriyen buzul suyu göllerde birikiyor ve yıkıcı sellere neden oluyor. İlkbaharda, sellerin arttığını görüyoruz ancak, sulama için suya en çok ihtiyaç duyulan yaz aylarında, bölgesel kıtlıklar görüyoruz. Çiftçiler mahsullerini sulayamıyor. Bu durum ise ekonomik kriz ve gıda sıkıntısı yaratıyor” dedi.

BÜYÜK SU KRİZLERİ YOLDA

Çin Bilimler Akademisi uzmanı Shen Yongping, ise dağlardaki erimenin on yıl içinde zirveye ulaşabileceğini ve bunun su krizleri getirebileceği konusunda uyardı.

ÖNCE KITAYI ARDINDAN DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Bilim insanları, Qilian'daki değişikliklerin, Yangtze ve diğer büyük Asya nehirlerinin kaynağı olan Tibet platosunun diğer bölgelerindeki erime eğilimlerini yansıttığını ve üçüncü kutupta meydana gelen erimenin tüm kıta, ardından da dünya için sonuçları olacağını aktardı.

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