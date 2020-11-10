Dünyanın Üçüncü Kutbu alarm veriyor!

Tüm dünyayyı etkisi altına alan küresel ısınma nedeniyle Çin'in Qilian dağlarındaki buzulların hızlı bir şekilde eridiği açıklandı. Bilim insanları, Tibet platosunun kurak kuzeydoğu kenarındaki 800 kilometrelik dağ zincirindeki en büyük buzulun, 1950'lerden bu yana yaklaşık 450 metre geri çekildiğini söyledi.

Araştırmacılar, “Laohugou No 12” olarak bilinen 20 kilometrekarelik buzulun ölçümlerin başladığı 60 yıl öncesinden bu yana yaklaşık yüzde 7 küçüldüğünü ve son yıllarda erimenin hızlandığını belirtti.

"ŞOK EDİCİ BİR HIZDA ERİYOR"

Buzul izleme istasyonunun yöneticisi Qin Xiang, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sıcaklıklar artmasıyla yaklaşık 13 metre uzunluğunda bir buz ve genel olarak buzul kalınlığından endişe verici bir kayıp yaşandı. Bu buzulun küçülme hızı gerçekten şok edici” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ KUTBU

Tibet platosu, yüksek rakımlı vahşi doğada uzun süre donmuş kalan buz miktarı nedeniyle, Kuzey Kutbu ve Güney Kutbunun ardından dünyanın Üçüncü Kutbu olarak kabul ediliyor.

2 BİN 684 BUZUL TEHLİKEDE

Ancak, Qin 1950'lerden bu yana, bölgedeki ortalama sıcaklıkların yaklaşık 1,5 santigrat derece arttığını ve ısınmanın sona ereceğine dair hiçbir işaret olmadığından, Qilian bölgesindeki 2 bin 684 buzulun tehlikede olduğunu söyledi.