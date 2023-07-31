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Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Rusya'dan flaş uyarı: Nükleer silah kullanacaklarını duyurdular...

31.07.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna cephesinden Rusya'ya yönelik saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Moskova'ya düzenlenen hava saldırıları sonrası Rusya cephesinden dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna'nın Rusya'ya devam eden karşı saldırıları başarılı olursa, Rusya'nın nükleer silah kullanmak zorunda kalacağını duyurdu. Dünya bu haber sonrası ayağa kalktı!

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Rusya'dan flaş uyarı: Nükleer silah kullanacaklarını duyurdular...

Rusya'nın Ukrayna üzerine başlatmış olduğu operasyonu bir seneyi geçti. Her geçen gün cephe hattından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Savaşta ibre Rusya lehine uzun bir süre seyrettikten sonra Ukrayna önemli kazanımlar elde ederek, birçok toprağını Rus işgalinden kurtarmayı başarmıştı. Son dönemde Kiev cephesi karşı taaruza geçtiğini açıklamış ve Rusya'ya önemli saldırılarda bulunmuştu.

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MEDVEDEV'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği Rusya Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı olan Medvedev, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya üzerinde süren karşı saldırılarının başarıya ulaşması durumunda Rusya'nın kendi nükleer doktrininden geri adım atmak zorunda kalacağını duyurdu.

Medvedev'den yapılan açıklamada, "Düşünün, NATO tarafından desteklenen saldırı başarılı olursa ve topraklarımızın bir kısmını koparırlarsa, o zaman Rusya cumhurbaşkanının kararnamesi kurallarına göre nükleer silah kullanmak zorunda kalırız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamasının devamında Medvedev, "Başka bir seçenek olmazdı. Bu yüzden düşmanlarımız savaşçılarımızın başarısı için dua etmeli. Küresel bir nükleer ateşin tutuşmamasını sağlıyorlar" dedi.

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PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin, son günlerde savaşta bildirilmesi gereken önemli bir alan değişikliği olmadığını vurguladı. Putin, Ukrayna'nın 4 Haziran'dan bu yana büyük miktarda askeri teçhizat kaybettiğini ifade etti.

Kremlin'i eleştirenler geçmişte Medvedev'i Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmekten caydırmak için aşırı açıklamalar yapmakla suçlamıştı.

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Rusya Ukrayna medvedev putin

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