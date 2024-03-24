Dünyayı tedirgin eden haber! Yeni salgın kapıda: Uzman isim "2 yıl içinde" diyerek uyardı!

Dünya yeni bir pandeminin kıyısında. Sky News'e konuşan uzman, korkutucu bir uyarıda bulundu. Covid-19 karantinasının üzerinden dört yıl geçtiğine dikkat çeken Dr. MacDermott, "Covid-19’un insanlar için çok zor olduğunu biliyorum. Normale dönebileceğimize inanmak istiyoruz ve bunu tamamen anlıyorum. Fakat bir sonraki salgın kapıda - iki yıl da olabilir, 20 yıl da olabilir, daha uzun da olabilir - ama gardımızı düşürmeyi göze alamayız.” ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

MacDermott yaptığı açıklamada, "Tetikte kalmalıyız, hazırlıklı olmalıyız ve yeniden fedakarlık yapmaya hazır olmalıyız." dedi.

SALGININ POTANSİYEL NEDENİNİ AÇIKLADI

Dr. MacDermott ayrıca iklim krizinin bir sonraki salgının potansiyel nedeni olduğuna dikkat çekerek "Dünyada sıcaklıklar arttıkça İngiltere dahil birçok ülke tehlikeli sivrisineklerin yaşamasının mümkün olduğu bir bölge haline gelecek" dedi.

Akademisyen, Avrupa'da dang humması, chikungunya ve Kırım Kongo kanamalı ateşi (CCHF) vakalarının rapor edilmesiyle birlikte sivrisinek ve kene kaynaklı virüs miktarının son aylarda arttığına da değindi.

Amazon ve Afrika'nın bazı bölgelerinde görülen ormansızlaşmanın ardından hayvanların ve böceklerin, insanlara ve evlerine yaklaşması sorunun temeli olarak görülüyor.





