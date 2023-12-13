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İsrail medyası paylaştı: Dünyayı dehşete düşüren kare!

13.12.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Filistin zulmü hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir İsrail televizyonunun yayınladığı fotoğrafta yüzlerce Filistinliye aynı kıyafet giydirilerek gözaltına alındığı görülüyor.

İsrail medyası paylaştı: Dünyayı dehşete düşüren kare!

İsrail merkezli Kanal 12'de gazeteci Nir Debori'nin aracılığıyla Telegram kanallarında paylaşılan fotoğrafta dünyayı ayağa kaldıracak cinsten.

KİTLESEL GÖZALTI

Görüntünün nerede çekildiğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, New York Times görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler'in X hesabından da paylaşıldı.

İsrail yanlısı sosyal medya hesaplarının da kutlama edasıyla paylaştığı görüntüde, yüzlerce Hamas üyesi savaşçının olduğu ileri sürüldü.

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İSRAİL SALDIRISINDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın konuyla ilgili haberinde, İsrail'in Han Yunus'un güneyi, batısı ve mülteci kampı dahil çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda Han Yunus'ta Mikdad, En-Neccar ve El-Amudi ailelerinden 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde de İsrail saldırıları sonucu Fetair ailesinden 2 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

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İNSANİ ATEŞKES TALEBİ BM TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi.

"Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.

Kararda, BM Şartı ile BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda kabul ettiği tüm kararlara atıfta bulunuldu.

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"GAZZE'DEKİ TÜNELLERE SU POMPALANMAYA BAŞLADI"

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti.

Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı.

Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas
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