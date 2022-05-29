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Dünyayı sarsan iddia! Putin'in ölümcül hastalığı

29.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna'daki savaşında 3. ay geride kalırken Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İsmi paylaşılmayan bir Rus ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü İngiliz basınına açıkladı.

Dünyayı sarsan iddia! Putin'in ölümcül hastalığı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken Rusya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz basını Vladimir Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü en fazla 3 yıl olarak açıkladı.

GÖRME YETİSİ DE GERİLEDİ

İngiliz gazete, Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir ajanı kaynak olarak gösterdi. Kaynağın adı güvenlik sebebi ile gizli tutulurken, Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi bir gerileme olduğu bildirildi.

'' DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

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Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada ''Televizyona çıktığında ona ne söyleyeceğini gösteren her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu not kağıtlarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'' dedi.

5 FARKLI DOKTOR EŞLİK EDİYOR

Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktorun eşlik ettiği iddia edilmişti. Aynı belgelerde Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov'un da Rus liderin yanından hiç ayrılmadığı belirtilmişti.

'HAYAL ÜRÜNÜ'

Kremlin, bu bilgileri yalanlamış ve araştırma şirketinin Rusya’da yayın yapmasını yasaklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgelerin hayal ürünü olduğunu iddia etmiş ve burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

MUHTEMEL ADAYLAR KONUŞULUYOR

İngiliz basınının haberine göre, Putin'in hayatını kaybetmesi durumunda onun yerini alması en muhtemel aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de muhtemel isimler arasında gösteriliyor. 2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev de listede yer alan isimlerden biri.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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