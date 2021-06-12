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Dünyayı şoke eden cinayet! Erkek arkadaşıyla babasını öldürdü, cinayetten sonra çektikleri video dehşete düşürdü

12.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Las Vegas'ta babasını öldüren vahşice öldüren genç bir kız ve erkek arkadaşı, cinayetten önce ve sonrasında yaptıklarıyla 'dünyanın konuştuğu caniler' olarak anılmaya başladılar. Cinayetten sonra sosyal medyada video paylaşan kişiler, söz konusu görüntülerde, ''Birini öldürmemizin üzerinden 3 gün geçti'' deyip seks yapmaktan yorgun düştüklerini söylediler.

Dünyayı şoke eden cinayet! Erkek arkadaşıyla babasını öldürdü, cinayetten sonra çektikleri video dehşete düşürdü

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde yaşanan cinayet, tüyler ürpertti.

Babasını öldürmekle suçlanan genç bir kız ve erkek arkadaşı, bir cep telefonu videosunda "birini öldürmek" ve ardından çok fazla seks yapmaları konusunda konuşurken dehşete düşürdüler.

Şok edici görüntüler, savcılar tarafından 18 yaşındaki Aaron Guerrero ve eski Nevada eyalet senatörünün kızı olan 16 yaşındaki kız arkadaşı Sierra Halseth'in aleyhine delil olarak kullanılıyor.

''BUGÜN ÇOK SEKS YAPTIK''

Guerrero, yüzünde bir sırıtışla kameraya, ''YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz… Birini öldürdükten sonraki 3. gün…'' diyor. Sierra'nın ise ''Bunu yayınlama'' dediği duyuluyor. Ardından Sierra, ''Bugün çok seks yaptık'' diye övünüyor, erkek arkadaşı ise ''Bunu yapmanın karşılığı'' diye mırıldanıyor.

BABASININ ARABASIYLA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Hazırlanan rapora göre videolar, Halseth'in 45 yaşındaki babası Daniel Halseth'i parçalamaya çalışırken ve evini ateşe vererek öldürdükleri iddia edildikten altı gün sonra, Nisan ayında çekildi. Daha sonra babanın arabasıyla kaçtılar, ancak bir haftadan kısa bir süre sonra, Kaliforniya'ya kaçmayı planladıkları iddia edilirken Salt Lake City'de yakalandılar.

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Polisin verdiği demece göre, baba, gençlere artık birlikte olamayacaklarını söyledikten sonra öldürüldü. Polis, ''Onu bıçakladılar ve ardından banka kartlarını kullanarak korkunç suçta kullanılan eşyaları satın almak için ateşe verip vücudunu parçalamaya çalıştılar.

CESEDİ TESTEREYLE PARÇALADILAR

Polisler, gençlerin cinayeti örtbas etmek için yangın çıkardığına ve kurbanın cesedini parçalamak için elektrikli testere ve daire testere kullandığına inanıyor.

BABASININ KREDİ KARTIYLA TESTERE, ÇAMAŞIR SUYU ALINMIŞ

Raporda, savcıların büyük jüriye, kızın çamaşır suyu satın aldığı ve erkek arkadaşının testere, çakmak gazı ve eldiven satın aldığı fotoğrafları sunduğu belirtildi. Söz konusu raporda, bıçaklar, testereler, çakmak gazı ve yanmış malzeme ile kana bulanmış olay yerinin görüntülerinin de gösterdiği ifade edildi.

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CESET, OĞLUNDAN HABER ALINAMAYINCA BULUNDU

Las Vegas polisi Daniel Halseth'in cesedini, 9 Nisan'da annesinin yetkililere oğlundan iki gündür haber alamadığını söyledikten sonra buldu. Guerrero'nun ailesi olay yerini araştıran polislere soruşturma başladıktan sadece birkaç saat sonra başvurarak, kendilerinin de onu aradığını ve Halseth'in kızıyla kaçmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

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KIZI, ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILMADI

Nevada eyalet yasasına göre, 16 yaşında olmasına rağmen, kızın bir yetişkin olarak yargılanması istendi ancak, ölüm cezasına çarptırılmadı. Cinayet suçlamalarının yanı sıra, ikisi de cinayet, komplo, kundakçılık, soygun ve kredi kartı sahtekarlığıyla suçlanıyor.

Guerrero 18 yaşında olduğu için potansiyel olarak ölüm cezasına çarptırılabilir. Avukatı Gabriel Grasso, karakola davanın önümüzdeki hafta bölge savcılığı tarafından inceleneceğini söyledi.

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