Dünyayı şoke eden cinayet! Erkek arkadaşıyla babasını öldürdü, cinayetten sonra çektikleri video dehşete düşürdü

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde yaşanan cinayet, tüyler ürpertti.

Babasını öldürmekle suçlanan genç bir kız ve erkek arkadaşı, bir cep telefonu videosunda "birini öldürmek" ve ardından çok fazla seks yapmaları konusunda konuşurken dehşete düşürdüler.

Şok edici görüntüler, savcılar tarafından 18 yaşındaki Aaron Guerrero ve eski Nevada eyalet senatörünün kızı olan 16 yaşındaki kız arkadaşı Sierra Halseth'in aleyhine delil olarak kullanılıyor.

''BUGÜN ÇOK SEKS YAPTIK''

Guerrero, yüzünde bir sırıtışla kameraya, ''YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz… Birini öldürdükten sonraki 3. gün…'' diyor. Sierra'nın ise ''Bunu yayınlama'' dediği duyuluyor. Ardından Sierra, ''Bugün çok seks yaptık'' diye övünüyor, erkek arkadaşı ise ''Bunu yapmanın karşılığı'' diye mırıldanıyor.

BABASININ ARABASIYLA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Hazırlanan rapora göre videolar, Halseth'in 45 yaşındaki babası Daniel Halseth'i parçalamaya çalışırken ve evini ateşe vererek öldürdükleri iddia edildikten altı gün sonra, Nisan ayında çekildi. Daha sonra babanın arabasıyla kaçtılar, ancak bir haftadan kısa bir süre sonra, Kaliforniya'ya kaçmayı planladıkları iddia edilirken Salt Lake City'de yakalandılar.