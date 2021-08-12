Dur ihtarına uymadı, polisi yaraladı!

Alınan bilgiye göre, merkez Yeniyol mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün M.T. olduğu öğrenilen araçtan polise ateş açılarak hızla uzaklaştı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ! BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Narkotik polisi açılan ateş sonucu kolundan yaralanırken, şüpheli ise araçla kaçtı. Kimliği tespit edilen şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan M.T. olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

İHA

