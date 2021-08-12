HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dur ihtarına uymadı, polisi yaraladı!

Dur ihtarına uymadı, polisi yaraladı!

12.08.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan araç, ekiplere ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği polis memuru, yaralandı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeniyol mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün M.T. olduğu öğrenilen araçtan polise ateş açılarak hızla uzaklaştı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ! BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Narkotik polisi açılan ateş sonucu kolundan yaralanırken, şüpheli ise araçla kaçtı. Kimliği tespit edilen şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan M.T. olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdiKarnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdi
Selde 8 katlı bina böyle yıkıldıSelde 8 katlı bina böyle yıkıldı
Mardin'de korkunç olay! Evinin önünde araçla ezerek öldürdüMardin'de korkunç olay! Evinin önünde araçla ezerek öldürdü
Anahtar Kelimeler:
polis Giresun silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! Dikkat çeken artış

Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! Dikkat çeken artış

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.