’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Bölge Trafik Kontrol Noktası’nda polisin ’dur’ ihtarına uymayan İsa A., otomobiliyle kaçtı. Şüpheli ile polis arasında başlayan kovalamaca, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak’ta sona erdi. Otomobil sürücüsü İsa A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü İsa A.’nın 2.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİLİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü İsa A.’ya alkollü araç kullanma, trafiği tehlikeye atma, kontrolsüz şerit değiştirme ve Kabahatler Kanunu’na göre emre aykırı davranışta bulunma suçlarından para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tutuldu. Otomobili ise trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. (İHA)

