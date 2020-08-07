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'Dur ' ihtarına uymayınca... Korkunç anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Hatay'da dur ihtarına uymayarak 11 yaşındaki kız çocuğuna çarpan otomobil sürücüsünün üzerinden esrar çıktı. Antakya ilçesinde yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşların yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinin Narlıca Mahallesi’nde bir iş yeri önünde motorize yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Ö.A. isimli şahsın kullandığı araç yol kenarında duran Suriye uyruklu Esma İbrahim'e (11) çarparak kaçmaya devam etti. 30 suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.A. kısa sürede yakalanırken, Esma İbrahim ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Ö.A.’nın üzerinden 0,79 gram esrar çıkarken, Esma İbrahim’in babasının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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