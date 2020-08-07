'Dur ' ihtarına uymayınca... Korkunç anlar!

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinin Narlıca Mahallesi’nde bir iş yeri önünde motorize yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Ö.A. isimli şahsın kullandığı araç yol kenarında duran Suriye uyruklu Esma İbrahim'e (11) çarparak kaçmaya devam etti. 30 suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.A. kısa sürede yakalanırken, Esma İbrahim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.A.’nın üzerinden 0,79 gram esrar çıkarken, Esma İbrahim’in babasının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

