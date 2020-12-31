EA Access nedir ve bu sistem nasıl kullanılır?

Electronic Arts şirketi tarafından tasarlanan bilgisayar oyunları dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle beklenir. Türkiye’deki Electronic Arts oyuncuları böyle bir sistemle yeni karşılaştıkları için EA Access ne işe yarar bilmeyenler olabilir.
Electronic Arts farklı tarzlarda çok çeşitli oyunlar tasarlar. Bu oyunlar hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edebilir. 12 yaşındaki bir çocuk ve 45 yaşındaki biri EA oyunları ile çok eğlenebilir. Şirket her yaş ve kesimden insanın bu eğlenceye dahil olabilmesi için bir oyun platformu olan EA Access sistemini tasarlar.
Access sistemi, EA’nın PC oyunlarından uygun bir ücret karşılığında herkesin yararlanabileceği bir sistemdir. Siz de bu sisteme üye olarak normalde bir veya iki ürün alabileceğiniz fiyatlarla daha fazla oyuna sahip olabilirsiniz.
EA Access son zamanların en popüler oyun platformları arasında yer alır. Bu sistem üzerindeki oyunları oynamak isteyen kişilerin aylık veya yıllık abonelik yapmaları gerekir. Bu aboneliklerin fiyatları sundukları fırsatlara göre yıl içinde değişebilir. 2020 yılı fiyatlandırmalarına bakıldığında aylık abonelik 12 TL, yıllık abonelik ise 65 TL olarak karşınıza çıkar.
Eğer daha önce böyle bir platformda üyelik deneyiminiz yoksa çok uygun bir fiyata sahip olan aylık aboneliği deneyebilirsiniz. Bu abonelik sırasında 1 ay boyunca sistem üzerindeki her oyundan dilediğiniz gibi sınırsız bir şekilde faydalanabilirsiniz. Oyunlarda saat sınırlaması gibi kısıtlamalar yer almaz. Ancak daha öncesinden EA oyunlarına aşinaysanız ve yıl boyunca oyunlara tek tek para vermek istemiyorsanız yıllık aboneliği tercih edebilirsiniz.
Bu sisteme abone olan kişiler Xbox ve PlayStation oyunlarının dışında farklı avantajlarla da karşılaşır. Örneğin EA Access üyelik fırsatları arasında bazı satın alma işlemleri için %10 gibi ekstra indirimler bulunur. Bu indirimler oyun içi satın alımları ve Xbox Store’dan yapılan dijital oyun alışverişleri için kullanılabilir.
EA Access’in başka bir faydası da üyelerine yeni çıkan oyunlar için sunduğu erken erişim fırsatıdır. Electronic Arts tarafından tasarlanan oyunlar piyasaya sunulmadan 10 saat kadar önce ilk olarak bu sisteme yüklenir. Böylece Access üyesi olanlar herkesten önce bu oyunları deneyimleme şansını yakalar. Bunların haricinde özel olarak verilen görevlere, ödüllere, koleksiyon oyunlarına ve daha pek çok farklı içeriğe de sadece üye oyuncular sahip olabilir.
Savaştan maceraya, futboldan stratejiye kadar pek çok oyun türünün yer aldığı Access sistemine bilgisayar, Xbox One ve PlayStation 4 aracılığıyla bağlantı kurulabilir. Bu sistemde kullanıcılara sunulan EA Access oyunlar Xbox ve PlayStation için farklılık gösterir. Ayrıca bu oyunlar sürekli olarak yenilenir. Örneğin yeni çıkan oyunlar eklenirken bazıları sistemden kaldırılır. Bazı oyunlar sisteme üye olan kişiler için de ücretli olur. Yani aylık ve yıllık abonelik yapan herkes bütün oyunları ücretsiz bir şekilde oynayamaz. Ancak ücretli oyunların bazıları belirli bir süreliğine ücretsiz hale getirilebilir.
EA Access ücretsiz oyunlar kısmında pek çok kişinin severek oynadığı popüler uygulamalara yer verilir. Bunlara Need for Speed, Battlefield ve Zombie and Planets gibi oyunlar örnek olarak gösterilebilir. EA Access sistemi üzerinden kendi adınıza abonelik oluşturduğunuzda yararlanabileceğiniz oyunlardan bazıları şunlardır:
Electronic Arts tarafından tasarlanan yeni oyunlar ilk olarak EA Access sistemine yüklenir ve üyelere oyunu keşfetme şansı sunulur. Her oyun sistemde yaklaşık 10 saat kadar kaldıktan sonra kaldırılır. Üstelik bu erken erişim için üyelerden hiçbir ek ücret talep edilmez. Ücretsiz deneme imkanından kısa bir süre sonra oyun tekrar sisteme yüklenir. Bu sefer üyeler oyunu belirli bir ücret karşılığında satın alabilir. Tekrardan oynamaya başlayanlar oyuna kaldıkları yerden devam edebilir. Böylece kimse ilerlemesini kaybetmemiş olur.
Ancak oyunu parayla satın almak istemeyenlerin biraz daha beklemesi gerekir. Yeni çıkan oyunların üyelere özel olarak açılan ücretsiz kütüphaneye yüklenmesi zaman alabilir. Oyunların yüklenmesi için genellikle 1,5-2 ay kadar beklemeniz gerekebilir. Yine de oyundan oyuna göre bu süre değişiklik gösterir. Sadece EA Access üyelerinin yararlanabileceği kütüphane kısmındaki oyunlar hiçbir ek ücret gerektirmez.
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