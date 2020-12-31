EA Access nedir ve bu sistem nasıl kullanılır?

Electronic Arts şirketi tarafından tasarlanan bilgisayar oyunları dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle beklenir. Türkiye’deki Electronic Arts oyuncuları böyle bir sistemle yeni karşılaştıkları için EA Access ne işe yarar bilmeyenler olabilir.

Ea Access Servisi Nedir, Ne İşe Yarar?

Electronic Arts farklı tarzlarda çok çeşitli oyunlar tasarlar. Bu oyunlar hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edebilir. 12 yaşındaki bir çocuk ve 45 yaşındaki biri EA oyunları ile çok eğlenebilir. Şirket her yaş ve kesimden insanın bu eğlenceye dahil olabilmesi için bir oyun platformu olan EA Access sistemini tasarlar.

Access sistemi, EA’nın PC oyunlarından uygun bir ücret karşılığında herkesin yararlanabileceği bir sistemdir. Siz de bu sisteme üye olarak normalde bir veya iki ürün alabileceğiniz fiyatlarla daha fazla oyuna sahip olabilirsiniz.

EA Access Kullanıcılarına Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

EA Access son zamanların en popüler oyun platformları arasında yer alır. Bu sistem üzerindeki oyunları oynamak isteyen kişilerin aylık veya yıllık abonelik yapmaları gerekir. Bu aboneliklerin fiyatları sundukları fırsatlara göre yıl içinde değişebilir. 2020 yılı fiyatlandırmalarına bakıldığında aylık abonelik 12 TL, yıllık abonelik ise 65 TL olarak karşınıza çıkar.