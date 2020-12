EA Access nedir ve bu sistem nasıl kullanılır?

Electronic Arts farklı tarzlarda çok çeşitli oyunlar tasarlar. Bu oyunlar hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edebilir. 12 yaşındaki bir çocuk ve 45 yaşındaki biri EA oyunları ile çok eğlenebilir. Şirket her yaş ve kesimden insanın bu eğlenceye dahil olabilmesi için bir oyun platformu olan EA Access sistemini tasarlar.

Eğer daha önce böyle bir platformda üyelik deneyiminiz yoksa çok uygun bir fiyata sahip olan aylık aboneliği deneyebilirsiniz. Bu abonelik sırasında 1 ay boyunca sistem üzerindeki her oyundan dilediğiniz gibi sınırsız bir şekilde faydalanabilirsiniz. Oyunlarda saat sınırlaması gibi kısıtlamalar yer almaz. Ancak daha öncesinden EA oyunlarına aşinaysanız ve yıl boyunca oyunlara tek tek para vermek istemiyorsanız yıllık aboneliği tercih edebilirsiniz.

EA Access ile Hangi Oyunlar Oynanır?

Savaştan maceraya, futboldan stratejiye kadar pek çok oyun türünün yer aldığı Access sistemine bilgisayar, Xbox One ve PlayStation 4 aracılığıyla bağlantı kurulabilir. Bu sistemde kullanıcılara sunulan EA Access oyunlar Xbox ve PlayStation için farklılık gösterir. Ayrıca bu oyunlar sürekli olarak yenilenir. Örneğin yeni çıkan oyunlar eklenirken bazıları sistemden kaldırılır. Bazı oyunlar sisteme üye olan kişiler için de ücretli olur. Yani aylık ve yıllık abonelik yapan herkes bütün oyunları ücretsiz bir şekilde oynayamaz. Ancak ücretli oyunların bazıları belirli bir süreliğine ücretsiz hale getirilebilir.

EA Access ücretsiz oyunlar kısmında pek çok kişinin severek oynadığı popüler uygulamalara yer verilir. Bunlara Need for Speed, Battlefield ve Zombie and Planets gibi oyunlar örnek olarak gösterilebilir. EA Access sistemi üzerinden kendi adınıza abonelik oluşturduğunuzda yararlanabileceğiniz oyunlardan bazıları şunlardır: