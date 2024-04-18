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  4. Durağın ismine karşı çıktı! İmamoğlu ve çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Durağın ismine karşı çıktı! İmamoğlu ve çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

18.04.2024 15:50
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İstanbul'da savcılığa başvuran bir kişi, toplu taşıma duraklarına şirket ismi verilerek gelir elde etmeye yönelik hazırladığı projenin İBB tarafından telif hakkı ödenmeden hayata geçirildiğini öne sürerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Metro İstanbul çalışanları hakkında şikayette bulundu. Şikayetçi Aydın Coşkuntürk, "Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanmış olduğu Pegasus-Kozyatağı metro durağının telif hakları tamamen şahsıma aittir. Burada benim bütün haklarım çiğnenmiş oluyor" dedi.

Durağın ismine karşı çıktı! İmamoğlu ve çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Aydın Coşkuntürk, sosyal alan ve duraklara şirket ismi verilerek gelir elde edilmesine ilişkin hazırlayıp İBB yetkililerine sunduğu projenin onayı dışında ve telif hakkı verilmeyerek hayata geçirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Avukatı aracılığıyla şikayette bulunan Coşkuntürk, dilekçesinde belediyelerin sosyal alanlarına reklam verilmesi projesinin tescillendiğini ve kendisine ait olduğunu belirtti.

Bu kapsamda İBB ve diğer illerdeki bazı belediyelere çeşitli projeler gönderdiğini bildiren Coşkuntürk, bu projenin belediyelerin gelir elde etmesi için iktisadi bir proje olduğunu aktardı.

"TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR VERDİ"

Dilekçede, sokak, cadde, metro durakları, otobüs durakları, park ve bahçeler gibi sosyal alanların ürün isimleriyle birlikte veya tamamen ürün adıyla anılması ve belediyelerin reklam verenlerle yapacakları sözleşme neticesinde gelir elde edecekleri belirtilerek, "Bu proje eser, izinsiz olarak halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konularak kullanılmaya devam etmektedir. Kanun gereklerini yerine getirmeyen şüpheliler bu kullanımları devam ettiği süre içerisinde eser sahibinin mali ve manevi haklarına telafisi güç ve imkansız zararlar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU VE METRO ÇALIŞANLARININ CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Dilekçede projeyi izinsiz, haksız ve telif ücreti ödemeden kullandıkları gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Metro İstanbul A.Ş'nin bazı yöneticilerinin cezalandırılması istendi.

AA-20240415-34276336-34276328-ISTANBUL_BUYUKSEHIR_BELEDIYESININ_9_DONEM_ILK_MECLIS_TOPLANTISI_YAPILDI

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"BÜTÜN HAKLARIM ÇİĞNENDİ"

Adliyede gazetecilere açıklama yapan Coşkuntürk, "Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanmış olduğu Pegasus-Kozyatağı metro durağının telif hakları tamamen şahsıma aittir. Burada benim bütün haklarım çiğnenmiş oluyor." iddiasında bulundu.

"PROJEYİ EKREM İMAMOĞLU'NA GÖTÜRDÜM"

Bu projenin sadece İBB'nin değil Türkiye'deki tüm belediyelerin kullanımına açık olduğunu dile getiren Coşkuntürk, "Bana müracaat edip kullanabilirler ancak izinsiz kullanım, intihal dediğimiz projemin alıntı, çalıntı yapılması bana göre suçtur. Bunun uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu projeyi defalarca, 5 yıl boyunca Ekrem İmamoğlu'na götürdüm, sundum. Bu proje masalarda dolaştı. En son alıntı yapılarak böyle bir şey ortaya çıkarıldı." diye konuştu. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Pegasus durak kozyatağı
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