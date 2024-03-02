Durmadan yemek yeme isteğiniz varsa dikkat! Yedikçe acıktıran 4 besin

Sık sık yemek yeme isteği, kontrol altına alınması zor durumlardan biridir. Sürekli yeme isteğine neden olan ve yedikçe daha fazla acıktıran 4 besini tanıyarak bu duruma bir son verebilirsiniz. İşte yedikçe acıktıran 4 gıda...

PİRİNÇ PİLAVI

Glisemik indeks bir besinin kan şekerini yükseltme hızıdır. Pirinç pilavının glisemik indeksi 89. Bu yüzden kan şekerini hızlı yükseltir ve hızla düşürür. Bu da yemek yeseniz bile aç olmanıza, yedikçe yemek istemenize neden olur.

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek gibi basit karbonhidrattan zengin besinler bizi yedikçe yiyesimizi getiriyor daha çabuk acıktırıyor. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratları tercih ederek daha uzun süre tok kalabilirsiniz.

Bir bardak portakal suyu sıkmak için yaklaşık olarak 4-5 adet portakal sıkmak gerekiyor ancak bir bir oturuşta 4-5 adet portakal tüketemeyiz. Ayrıca meyveyi sıktığımızda suyuna yalnızca şekeri geçiyor bizim için faydalı olan posa kabuğunda kalıyor. Yüksek şeker bizi çok daha çabuk acıktırıyor. Meyveyi her zaman meyve olarak tüketelim.

BEYAZ ÇİKOLATA

Çikolatanın ana maddesi olan kakao çok güçlü bir antioksidan ve lif kaynağı, bu yüzden bizi tok tutuyor. Ancak beyaz çikolatanın içinde maalesef kakao yok, kakao yağı ve şekerden oluşuyor. Bu yüzden bizi tok tutmayı geçin, yedikçe duramama, yeme isteği oluşturuyor.







