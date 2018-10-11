Durmuş Yılmaz: Daha önce bir cisim yaklaşıyor demiştim şimdi çarpmak üzere

Yılmaz ‘'İktidar mart ayındaki seçime kadar ayağını sürüyor ama bu sizi oraya götürmeyebilir; götürse bile mart ayından sonra mutlaka bir kaynak bulmaya gideceksiniz, gideceğiniz yer de IMF'dir. Bunun adı krizdir; ‘Kriz yok' demek bizatihi krizin kendisidir'' dedi.

TBMM'de Kalkınma Bankasıyla ilgili kanun teklifi, üzerinde konuşan Yılmaz, ‘'Bu iktidar ülkeyi toplamda 6 yıl IMF'yle birlikte yönetti. IMF ev ödevlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etti, o günkü kurdan 28 milyar dolarlık bir tutarı serbest bıraktı. Bu paranın 24 milyarını bu iktidar kullandı. İktidara geldiğinizde kucağınızda bir borç bulmadınız, bulduğunuz bir program vardı, onu uyguladınız. Ama bugün sanki IMF'yle anlaşmayı siz uygulamamışsınız gibi, bu harcamaları siz yapmamış gibi topluma yanlış bilgi veriyorsunuz'' dedi ve şunları söyledi:

‘TABLO ORTADA’

2002'de IMF programıyla iktidara geldiniz ama 16 yılın sonucunda ülkeyi getirdiğiniz nokta 2002'deki durumdur. 2002'de TÜFE yüzde 29,75; ÜFE yüzde 30,84 idi. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla sizin yüzde 30,84 olarak aldığınız Toptan Eşya Üretici Fiyatları Endeksi yüzde 46. Neredeyse 1,5 katı. 11 Kasım 2002'de Merkez Bankası’nın gecelik borç alma faizi yüzde 44, borç verme faizi yüzde 51 idi. Bugün sanayicinin, tüccarın, iş adamının muhatap olduğu faiz yüzde 40'lara dayanmış durumda. İhracatçıya ödemeniz gereken KDV, 40 milyar doları aştı.