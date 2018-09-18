"Düşen Rus uçağının tüm sorumluluğu İsrail'e ait"

MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu söyledi.
Şoygu, Rus askeri uçağının Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İsrail’in “sorumsuz davranışları” nedeniyle 15 Rus askerinin hayatını kaybettiğini belirten Şoygu, "Tehlikeli olayların engellenmesine yönelik yapılan mevcut anlaşmalara rağmen İsrail, Suriye’ye yönelik saldırılarından yalnız bir dakika önce Rus tarafını bilgilendirdi." dedi.
Suriye’de düşen Rus uçağı nedeniyle İsrail'i suçlayan Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, dün Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Beşşar Esed rejimi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü bildirilmişti.
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