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Duşta bu hareketi kimler yapıyor? Zararını bilseniz bir daha yapmazsınız

19.08.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla tanınan Fizik tedavi uzmanı Dr. Alicia Jeffrey-Thomas, dikkat çeken bir videoya imza attı. Kadınlara seslenen Dr. Thomas, kadınların duşta asla idrarlarını yapmamaları gerektiğini açıkladı. Tek nedeni hareketin iğrenç olması değil...

Duşta bu hareketi kimler yapıyor? Zararını bilseniz bir daha yapmazsınız

Dr. Alicia Jeffrey-Thomas, kadınların neden ayakta duşta asla idrarını yapmamaları gerektiğini açıklayan bir video paylaştı.

TikTok hesabından paylaştığı videolarla adını duyuran doktor, kadınların duşa asla idrar yapmamalarının hayati bir nedeni olduğunu belirtti. Fizik tedavi uzmanı Dr. Alicia Jeffrey-Thomas, kadınların duşta idrar yapmaması gerektiğinin gerçek nedenlerini açıkladı.

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AKLINIZIN UCUNA BİLE GELMEZ

Dr. Alicia Jeffrey-Thomas, sıklıkla TikTok için içerik oluşturuyor ve videolarını binlerce kişi izliyor. Paylaştığı en popüler video on binlerce kez izlendi ve beğenildi.

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Kısa klipte doktor, kadınların duşta idrarlarını yapmalarının iyi bir fikir olmadığını söylüyor, çünkü bunu her yaptığınızda (veya çiş yaparken musluğu çalıştırırsanız), beyniniz akan suyun sesleriyle bağlantı kurmaya başlıyor.

BEYİN SESLERİ İLİŞKİLENDİRİYOR

Temel olarak, eğer duşa çok işerseniz, gürültünün uzun vadede çiş yapmakla ilişkilendirilebileceğini söylüyor.

Örneğin; bulaşıkları yıkarken veya bitkileri sularken olduğu beklenmedik bir anda ani şekilde işeme dürtüsüne sahip olabilirsiniz. Dr. Thomas, "Duşta işerseniz, musluğu ya da duşu açarsanız ve sonra klozete oturursanız, beyninizde akan su sesi ile işemek arasında bir ilişki yaratırsınız."

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Doktor videoda, bunun aynı zamanda pelvik taban disfonksiyonu ile birleştiğinde, duş olmayan yerlerde akan su duyduğunuzda "idrar kaçırma sorunlarına" yol açma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
idrar idrar kaçırma
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