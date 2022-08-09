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'Duştan çıktığımda ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı: Evde fuhuş yapılıyormuş

09.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 6 Ağustos günü meydana gelen olayda kiracı Hacer Kondu, 5 aydır kirayı geciktirdiği gerekçesiyle duş aldığı sırada ev sahibinin çelik kapıyı söktüğünü söylemişti. Olay sonrası konuşan ev sahibi ise gerçeğin bambaşka olduğunu söyleyerek şöyle konuştu. Mikail Dede, ''5 aydır kira ödemiyor. Komşuları da hep rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Hacer Kondu’nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını duydum, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüm'' dedi.

'Duştan çıktığımda ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı: Evde fuhuş yapılıyormuş

'Adana’da ev sahibi, 5 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı' haberlerinin çıkmasının ardından ev sahibi Mikail Dede konuşarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Eşinden yıllar önce boşanan kiracı Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde Mikail Dede (46) isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu’nun evden çıkmasını istedi. Kondu ise evden çıkmadı.

'UYUŞTURUCU MADDE SATIYOR' İDDİASI

Hacer Kondu’nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu’nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede’yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi. Mikail Dede,5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.

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APARTMANDAKİLER DE EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü. Çelik kapının sökülmesinin haber olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı. Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanıp açıklama yaptı.

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'EVİ SAATLİK, GÜNDELİK FUHŞA KİRALIYORMUŞ'

Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, “8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şu anda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır da benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Beni hep apartman sakinleri rahatsız ediyordu” diye konuştu.

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“EVİMİ YAKAR KORKUSUYLA KAPIYI SÖKTÜM”

Hacer Kondu’nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, “Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum” dedi.

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“KIZIMIN KORKUDAN SÜTÜ KESİLDİ”

Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu’nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir’in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi. Avuçcu, “Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfür edip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan apartman yönetim kurulu da karar alarak Hacer Kondu’yu evden çıkartmak için girişimlere başladıklarını söyledi.

(İHA)

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