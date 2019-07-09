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Düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof.

Düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı. Rigel, yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

NE OLMUŞTU?
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK DAVA AÇTI
Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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