Düşük sistemli FPS oyunları: Düşük sistem gereksinimli FPS oyunları nelerdir?

Bazı bilgisayarlar güncel online oyunları çalıştırmakta zorluk çıkarabilir. Kullanıcılar bu oyunları oynamaya çalışırken donma veya hiç açılmama gibi sorunlarla karşılaşır. Bu yüzden kullanıcılar, sistemi yormayacak ve grafik kalitesinden de ödün vermeyecek düşük sistemli FPS oyunlarına yönelebilir.

Düşük sistemli FPS oyunları

Hemen hemen her bilgisayarda oynanabilen ve düşük sistem isteyen çok sayıda online video oyunu mevcuttur. Bu oyunlar tüm bilgisayarlara yüklenebilir ve rahat bir şekilde oynanabilir. Yeni çıkan online oyunların büyük bir kısmı için güçlü donanıma sahip bilgisayarlar gerekmektedir.

Düşük sistem gereksinimli FPS oyunları için ise güçlü bir donanıma ihtiyaç duyulmaz. RAM belleğiniz veya ekran kartınız çok iyi olmasa dahi bu oyunları keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Sistemi eski olan veya sistem güncellemek isteyen kullanıcılar bu tür oyunları bilgisayarlarına rahatlıkla kurabilir.

Düşük özellikler ile oynanabilecek FPS oyunları

FPS değeri yeni nesil online bilgisayar oyunları için önemli bir kriterdir. Bu değerin yüksek olması oyun sahnelerinin daha akıcı olmasını sağlamaktadır. Bu değer düştüğünde oyun sahnelerinde donma, yavaşlama veya takılma gibi durumlar meydana gelmektedir. Düşük sistemli fps oyunlarında ise böyle olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimali daha azdır. Kullanıcılar aşağıdaki listede yer alan düşük sistemli FPS oyunları arasından istediklerini bilgisayarlarına hızlı bir şekilde yükleyebilir ve oynayabilir:

Path of Exile

Bulletstorm

Counter Strike 1.6

Counter-Strike: Global Offensive

Half Life 2

Mount & Blade: Warband

RISK: Global Domination

Team Fortress 2

Black Squad

Warframe

Combat Arms: Reloaded

No More Room in Hell

Fallout Shelter

TrackMania Nations Forever

Battlerite

Line of Sight



