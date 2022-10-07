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Düşük sistemli FPS oyunları: Düşük sistem gereksinimli FPS oyunları nelerdir?

07.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok kullanıcı, masa üstü bilgisayarlarında online oyun oynamaktan keyif alır. Yeni nesil bilgisayar oyunlarının akıcı bir şekilde oynanabilmesi için donanımın çok güçlü olması gerekir. Bunun için de güçlü bir ekran kartına ve kaliteli bir işlemciye ihtiyaç duyulur. Donanım açısından yetersiz kalan bilgisayarlarda ise düşük sistemli FPS oyunları tercih edilir.

Düşük sistemli FPS oyunları: Düşük sistem gereksinimli FPS oyunları nelerdir?

Bazı bilgisayarlar güncel online oyunları çalıştırmakta zorluk çıkarabilir. Kullanıcılar bu oyunları oynamaya çalışırken donma veya hiç açılmama gibi sorunlarla karşılaşır. Bu yüzden kullanıcılar, sistemi yormayacak ve grafik kalitesinden de ödün vermeyecek düşük sistemli FPS oyunlarına yönelebilir.

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Düşük sistemli FPS oyunları

Hemen hemen her bilgisayarda oynanabilen ve düşük sistem isteyen çok sayıda online video oyunu mevcuttur. Bu oyunlar tüm bilgisayarlara yüklenebilir ve rahat bir şekilde oynanabilir. Yeni çıkan online oyunların büyük bir kısmı için güçlü donanıma sahip bilgisayarlar gerekmektedir.

Düşük sistem gereksinimli FPS oyunları için ise güçlü bir donanıma ihtiyaç duyulmaz. RAM belleğiniz veya ekran kartınız çok iyi olmasa dahi bu oyunları keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Sistemi eski olan veya sistem güncellemek isteyen kullanıcılar bu tür oyunları bilgisayarlarına rahatlıkla kurabilir.

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Düşük özellikler ile oynanabilecek FPS oyunları

FPS değeri yeni nesil online bilgisayar oyunları için önemli bir kriterdir. Bu değerin yüksek olması oyun sahnelerinin daha akıcı olmasını sağlamaktadır. Bu değer düştüğünde oyun sahnelerinde donma, yavaşlama veya takılma gibi durumlar meydana gelmektedir. Düşük sistemli fps oyunlarında ise böyle olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimali daha azdır. Kullanıcılar aşağıdaki listede yer alan düşük sistemli FPS oyunları arasından istediklerini bilgisayarlarına hızlı bir şekilde yükleyebilir ve oynayabilir:

  • Path of Exile
  • Bulletstorm
  • Counter Strike 1.6
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Half Life 2
  • Mount & Blade: Warband
  • RISK: Global Domination
  • Team Fortress 2
  • Black Squad
  • Warframe
  • Combat Arms: Reloaded
  • No More Room in Hell
  • Fallout Shelter
  • TrackMania Nations Forever
  • Battlerite
  • Line of Sight
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fps
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