Duterte, saldırı bölgesinde

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, çifte saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret etti.

Filipinler’de Borneo ve Mindanao adalarının arasındaki Sulu takımadalarında yer alan Jolo Adası’nda bulunan bir kilisede dün sabah saatlerinde çifte saldırı gerçekleştirilmiş, 20 kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bugün olay yerini ziyaret etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte’nin saldırı nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, “Duterte, barış ve kalkınmaya yönelik saldırı nedeniyle üzgün. Bölgede hala terör eken ve insanları öldüren bir örgüt var” ifadelerini kullandı. Panelo, Duterte’nin Filipin ordusuna vatandaşların güvenliğini sağlaması talimatı verdiğini ifade etti.

Kilisede iki patlama meydana gelmiş, ilk patlama Pazar ayini sırasında, ikincisi ise askerlerin ilk patlamaya müdahaleye geldikleri sırada kilise dışında gerçekleştirilmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.



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