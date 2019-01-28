Duterte, saldırı bölgesinde

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, çifte saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret etti.
Filipinler’de Borneo ve Mindanao adalarının arasındaki Sulu takımadalarında yer alan Jolo Adası’nda bulunan bir kilisede dün sabah saatlerinde çifte saldırı gerçekleştirilmiş, 20 kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bugün olay yerini ziyaret etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte’nin saldırı nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, “Duterte, barış ve kalkınmaya yönelik saldırı nedeniyle üzgün. Bölgede hala terör eken ve insanları öldüren bir örgüt var” ifadelerini kullandı. Panelo, Duterte’nin Filipin ordusuna vatandaşların güvenliğini sağlaması talimatı verdiğini ifade etti.
Kilisede iki patlama meydana gelmiş, ilk patlama Pazar ayini sırasında, ikincisi ise askerlerin ilk patlamaya müdahaleye geldikleri sırada kilise dışında gerçekleştirilmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı
Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum