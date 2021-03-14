Duvara çarpıp devrilen otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk - Ankara yolu üzeri Zekai Gökşin Sokağı girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Seçen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarparak yan devrildi. Yan şekilde savrulan otomobil, kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Seçen, otomobilde bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber, Batuhan Göktaş ile yayalar Harun ve Binnur Subaşı çifti yaralandı.

YAYALAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.

(DHA)

