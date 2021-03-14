HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Duvara çarpıp devrilen otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi

Duvara çarpıp devrilen otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi

14.03.2021 21:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Duvara çarpıp devrilen otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrilerek kaldırımda bulunan yayaların üzerine savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk - Ankara yolu üzeri Zekai Gökşin Sokağı girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Seçen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarparak yan devrildi. Yan şekilde savrulan otomobil, kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Seçen, otomobilde bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber, Batuhan Göktaş ile yayalar Harun ve Binnur Subaşı çifti yaralandı.

YAYALAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Isparta'da şap aşısı yapacak ekibe tepki gösteren büyükbaş hayvanlar, ahırın demirlerini söktüIsparta'da şap aşısı yapacak ekibe tepki gösteren büyükbaş hayvanlar, ahırın demirlerini söktü
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Kaybolup tekneyle kıta değiştiren inatçı kedi bulundu

Kaybolan inatçı kedi meğer kıta değiştirmiş

Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahıs 3 gün sonra kiracısı sayesinde kurtarıldı

Uzun süredir göremeyince evine gitti, duyduğu seslerle şoke oldu

Isparta'da şap aşısı yapacak ekibe tepki gösteren büyükbaş hayvanlar, ahırın demirlerini söktü

Isparta'da şap aşısı yapacak ekibe tepki gösteren büyükbaş hayvanlar, ahırın demirlerini söktü

Motorlu testerenin boynunu kestiği genç hayatını kaybetti

Korkunç ölüm! Odun keserken testerenin kontrolünü kaybetti

Bu görüntüye tepki yağdı: Hem kaydetti hem 'maşallah' dedi!

Bu görüntüye tepki yağdı: Hem kaydetti hem 'maşallah' dedi!

Kızının feryadı yürekleri dağladı! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Feryadı yürekleri dağladı: Baba gitme, beni bırakma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.