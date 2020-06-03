HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 23:46 | Son Güncelleme

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta başlatılan karantina uygulaması bir hafta daha uzatıldı.

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'ndeki 15. Sokak'ta, yarın gece yarısından sonra bitmesi planlanan karantina uygulaması, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta süre ile uzatıldı.

VATANDAŞLAR KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karantina altındaki vatandaşlar karara tepki gösterdi.

Polis barikatlarının kurulduğu noktaya gelen vatandaşlar, karantinanın kaldırılmasını istedi. Bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

BARİYERİN ETRAFINDA TOPLANDILAR

Polis bariyerleriyle çevrilen karantina sınırında toplanan vatandaşları, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ikna etmeye çalıştı.

Karşılıklı görüşmelerin ardından vatandaşlar karantina bölgesindeki evlerine girdi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Aracının içinde kurşun yağmuruna tuttularAracının içinde kurşun yağmuruna tuttular
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Mezarlıkta kan donduran olay! Doktor böyle bulundu

Mezarlıkta kan donduran olay! Doktor böyle bulundu

İstanbul Valiliği'nden 'ayakta yolcu' kararı

İstanbul Valiliği'nden 'ayakta yolcu' kararı

Bakan Koca: İkinci dalga beklemiyoruz

Bakan Koca: İkinci dalga beklemiyoruz

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İşte yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İşte yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
3 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

3 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Aracının içinde kurşun yağmuruna tuttular

Aracının içinde kurşun yağmuruna tuttular

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bugünlerin üç zorluğu var

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bugünlerin üç zorluğu var

Beyoğlu'nda taksici akaryakıt pompasına çarptı

Taksici akaryakıt pompasına çarptı

Bir annenin çaresizliği! 4 yaşındaki oğlunun cansız bedenini böyle izledi

Bir annenin çaresizliği! Oğlunun cansız bedenini böyle izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.