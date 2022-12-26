Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o fotoğrafındaki beyaz çizmelere alternatif öneriler

Yıllardır sosyal medya hesaplarında düzenli olarak içerik üreten Duygu Özaslan, profilinde binlerce beğeni alan bir fotoğraf daha yayınladı. Siyah beyaz kombinini tamamlayan ve şık duruşuyla dikkat çeken o çizmeleri çok konuşuldu. Takipçileri Özaslan'ın beyaz çizmesini merak ettiği için hemen araştırmalara başladı. Gelin, Duygu Özaslan'ın göz kamaştıran çizmelerine alternatif modelleri yakından inceleyelim.

1. Yağışlı günlerde bile göz kamaştıran: Godom Çizme

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Olumsuz hava koşullarında bile beyaz renkten vazgeçmeyenlerdenseniz Godom Çizme şıklığına bir şans vermelisiniz. Tam diz altında biten boyuyla etek ve elbiselerle rahatlıkla kombinlenebilen çizme, rahat yapısı sayesinde ayağı sıkmıyor. Hafif yüksek topuğu, gün boyu konfor sunuyor. Kaymaz tabanı sayesinde karlı havalarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Konforlu taban yapısı topuk ve ayak tabanı sağlığını tehlikeye atmıyor.

2. Ayağınızı soğuktan koruyacak: Godom Yüksek Topuklu Uzun Çizme

Hava yağışlı olsa da şıklığı elden bırakmamanız gerektiği durumlarda Godom Yüksek Topuklu Uzun Çizme, en büyük kurtarıcınız olacak! Büzgülü duruşu ve üzerindeki tokaları sayesinde bambaşka bir stil yaratan çizme, soğuk günlerde ayaklarınızın üşümesini önlüyor. Yüksek topuğu ile boyunuzu biraz daha uzun gösteriyor. İçi astarlı olduğu için rüzgâr ve su geçirmiyor. Duygu Özaslan'ın stilini yakalamanızı sağlayacak çizmeye göz atmadan geçmeyin!

3. Gün boyu konfor vadeden: Mnvoa Kalın Diz Hizası Çizme

İşlemeleri ve duruşuyla Duygu Özaslan'ın beyaz çizmesine çok benzeyen Mnvoa Kalın Diz Hizası Çizme, kauçuk tabanı ve sivri burun tasarımıyla klasik parçalardan hoşlananlar için harika bir alternatif. Konforlu taban yapısı, yastık gibi yumuşacık dokusuyla gün boyu rahat hissetmenize yardımcı oluyor. İçindeki astarı sayesinde ayağınızı sıcak tutarken nefes alabilen yapısı ise terlemeyi önlüyor.

4. Kış günlerinde vazgeçilmeziniz olacak: Freenfitmall Kadın Diz Boyu Çizme

Duygu Özaslan'ın çizmesini beğendiniz ancak daha yüksek topuklu modelleri tercih ediyorsanız Freenfitmall Kadın Diz Boyu Çizme tam size göre! Etkileyici tarzı ve dokusuyla öne çıkan çizme, yanda bulunan fermuarıyla kolay giyiliyor. Beyaz rengi sayesinde her renkle uyum sağlayabiliyor. Platform topuğu ise hem konfor vadediyor hem boyunuzu daha uzun gösteriyor. Geniş beden skalası arasından size uygun numarayı kolayca bulabilir, etkileyici kombinlere imza atabilirsiniz.

5. Kombinlerinizin yıldız parçası olmaya aday: Moosefield Hakiki Deri Siyah Kadın Çizme

Yürürken rahat edeceğiniz Moosefield Hakiki Deri Siyah Kadın Çizme, zorlu hava koşullarına ayak uyduran oldukça şık bir model. Deri materyali sayesinde soğuk havayı tamamen engelleyen çizme, içindeki termal astarla ayak ısınızın düşmesini önlüyor. İç tabanda kullanılan ekstra pedleme ise konforu artırıyor. 3 santimetre topuk yüksekliği, boyunuzu daha uzun gösteriyor. Arkasındaki bağcık detaylarıyla hareket kazanan modeli kaçırmayın.

6. Stilinizi etkileyici şekilde yansıtacak: Godom Kovboy Çizmesi

Üzerindeki eşsiz motiflerle tüm dikkatleri üzerinize çekecek Godom Kovboy Çizmesi, tarzı ve koruyucu yapısıyla bu kışın vazgeçilmezlerinden biri olacak. Sivri burnu ve rahat kalıbıyla kovboy çizmesi olarak anılan bu model, buğulanmış nakışla işlendiği için uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Ayak tabanınızı ve topuğunuzu rahat ettiren çizme, Duygu Özaslan'ın stilini benimsemek isteyenler için harika bir alternatif.

7. Şık ve cool tarzınızı kombinlerinize yansıtın: Mnvoa Kadın Kovboy Çizmesi

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Kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak Mnvoa Kadın Kovboy Çizmesi, yapay elmas tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Rahat yastık tabanı, ayak yapınızın kovboy modeline kolayca uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Nefes alabilen bir dokuya sahip olduğu için terlemeye veya kötü kokuya izin vermiyor. Yumuşak dokusu ise gün boyu devam eden konfor vadediyor. Siz de modeli beğendiyseniz çizmeyle Özaslan gibi iddialı kombinlere imza atabilirsiniz.

8. Hemen her kombine uyum sağlayan: Duygushoesbag Kadın Beyaz Tabanlı Fermuarsız Çizme

Duygu Özaslan'ın çizmelerini beğendiniz ancak daha casual bir model mi arıyorsunuz? Eğer tercihini her zaman rahatlıktan yana kullananlardansanız Duygushoesbag Kadın Beyaz Tabanlı Fermuarsız Çizme'yle mutlaka tanışmalısınız. Ne düğme ne fermuar derdiyle uğraşmadan giyebileceğiniz çizmenin beyaz rengi, tüm kombinlere uyum sağlıyor. Yüksek ve rahat tabanı boyunuzu uzun gösterirken bir yandan da ayaklarınızın gün boyunca konforlu bir zemine basmasına yardımcı oluyor.

9. Zarif duruşuyla dikkat çeken: Mio Gusto Aspen Beyaz Postal Çizme

Siyah taban ve bağcık detaylarıyla kışın spor kombinlerinizin altında tercih edebileceğiniz Mio Gusto Aspen Beyaz Postal Çizme, suni deriden üretiliyor. Ayak yapısını rahat ettirmek için konforlu tabanla birleştirilen çizme, yağışlı havalarda ayaklarınızın su almasını ve soğukla temas etmesini önlüyor. Uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olan çizme, kolayca temizlenebiliyor. Harika değil mi?

10. Gösterişli ve etkileyici: Mnvoa Kadın Sivri Burun İşlemeli Çizme

Duygu Özaslan'ın çizmesine benzeyen ancak biraz daha hareketli bir model arayışındaysanız Mnvoa Kadın Sivri Burun İşlemeli Çizme'yi tercih edebilirsiniz. İçinde bulunan kürk sayesinde ayaklarınızı soğuktan koruyan çizme, zarif detaylarıyla oldukça şık. Vintage ve kovboy tarzını birleştirerek ortaya etkili bir stil çıkarıyor. Minik topuğuyla boyunuzun daha uzun görünmesini sağlıyor. Elbise ve eteklerle harika bir uyum yakalayan çizme sizi bekliyor, acele edin.