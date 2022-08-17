Duygu Özaslan'ın İtalya gezisinde giydiği elbiseyi sevenlere alternatif öneriler

Bedeni tamamıyla saran, vücut hatlarını ortaya çıkaran, istenilen her yerde kullanıma uygun tasarımlara sahip korsajlı elbiseler; zengin renk ve model seçenekleriyle severek kullanılan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Listelerde dar ya da streç elbise şeklinde de yer alan her stile uygun bu elbiselerle şıklığınızı zirveye taşıyacağınızı şimdiden söylemeliyiz. Duygu Özaslan'ın çok konuşulan korsajlı elbisesine alternatif ürünleri merak ediyorsanız, gelin bu modellere birlikte bakalım.

1. İster gece ister gündüz: Moda Çelikler Yarım Astarlı Önü Drape Detaylı Geniş Askılı ve Belden Oturtmalı Aleah Elbise

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Her kadının gardırobunda bulunması gereken Moda Çelikler Yarım Astarlı Önü Drape Detaylı Geniş Askılı ve Belden Oturtmalı Aleah Elbise, dizin üzerinde sonlanan etek boyu ve derin yırtmaç ayrıntısıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda ürün, drape detayları ile donatılmış yaka bölümü ve bele oturan korsajlı tasarımı ile kullanıldığı her ortamda beğeni toplayabilecek çizgilere sahip. Kırmızı ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulan modelin; S, M ve L bedenleri bulunuyor. Jessica kumaşıyla kalitesini belli eden parça; topuklu ayakkabıların yanı sıra spor ayakkabı, sandalet ya da babetlerle de kombinlenebiliyor.

2. İlk tercihi açık renkten yana olanlara: Rosy Yaz Sezonu Trend Beyaz Mini Elbise

Rosy Yaz Sezonu Trend Beyaz Mini Elbise; kalın askıları, derin göğüs dekoltesi ile yaz akşamlarının en şık kadını olmamanız için hiçbir sebep yok. Duygu Özaslan'ın İtalya gezisinde giydiği elbiseye benzer olarak göstereceğimiz ürün, yanlardan büzgülü full likralı mikro kumaşı ile beden hatlarını kusursuz gösterir. Bu sayede kendinizi son derece çekici hissedebilirsiniz. Kaliteli kumaşı ile yaz aylarında terletmeyen model, gardırobunuzun favori elbisesi olmaya aday. Siz de tercihinizi açık renklerden yana kullanan biriyseniz tam kalıp olarak hazırlanan bu ürünü detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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3. Renkli çizgilerle enerjinizi arttırın: Koton Kadın Renkli Baskılı Büzgülü Mini Elbise

"Duygu Özaslan'ın elbisesini çok sevdim ama daha renkli hâlini arıyorum." diyorsanız doğru yerdesiniz! Koton Kadın Renkli Baskılı Büzgülü Mini Elbise, hem gündüz hem gece davetlerinde rahatlıkla giyilebilecek tasarımıyla dikkat çekiyor. Rengârenk şekilde üretilen model; polyester kumaşı, derin göğüs dekoltelerini tamamlayan ip askıları, boy ve kiloya göre ayarlanabilecek etek boyu ile öne çıkıyor. Ürünü; minimal kolye, küpe ve bileklikler ile tamamlayabileceğiniz gibi renkli topuklu ayakkabılar ve terliklerle de şıklığınızı arttırabilirsiniz. Uygun fiyatı ve kalitesiyle oldukça beğenilen bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

4. Zamansız şıklık: Açelya Okcu Drape Detaylı Straplez Tül Elbise

Elbise tercihini Duygu Özaslan gibi yeşil tonlarında yapmak isteyenler buraya! Açelya Okcu Drape Detaylı Straplez Tül Elbise, zarif tasarımı ile hem gündüz hem gece davetlerinde göz alıcı olmanızı sağlıyor. Özellikle after parti, nişan, düğün ya da herhangi bir özel günde tercih etmeye uygun olan model, kalitesi ile öne çıkıyor. Açelya Okçu, kendi ismiyle markalaşan tasarımcılar arasında son zamanların en trend çizgilerini yaratıyor ve ortaya zamansız parçalar çıkarıyor. Astarlı tül kullanılarak tasarlanan elbise, dar kalıp olmasına rağmen esnek bir yapısı ve iç göstermemesi ile kullanıcılara konfor sunuyor.

5. Risk almadan dikkatleri üzerinizde toplamak isteyenlere: Koton Askılı Mini Elbise Elbise Kadın

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İnce ip askıları, bebe yaka adı verilen yaka tasarımı, ölçülü dekoltesi ve mini etek boyu ile Koton Askılı Mini Elbise Elbise Kadın; siyahın asaleti ile dikkat çekmeyi isteyenler için üretiliyor. Üstelik hem gece hem gündüz davetlerinde rahatlıkla kullanılabilen ürün, oldukça esnek bir yapıda tasarlanarak kullanım rahatlığı sunuyor. %100 pamuk içeriği ile öne çıkan model, yaz aylarında terlememenizi sağlıyor. Her bedene uygun kalıp seçenekleri ile üretilen elbisenin siyah rengi hariç dört farklı renk seçeneği daha bulunuyor.

6. Streç korsaj çizgilerin günlük kullanımı: Antaress Kalp Yaka Askılı Strech Korsaj Vücudu Saran Mini Elbise

Sırada Duygu Özaslan'ın elbisesine günlük bir alternatif var. Vücut hatlarına güvenenlerin rahatlıkla kullanacağı parçalar arasında gösterilen Antaress Kalp Yaka Askılı Strech Korsaj Vücudu Saran Mini Elbise, canlı renkleri ile günlük kullanıma son derece uygun. Altına tercih edeceğiniz ayakkabı ile görünümü değişebilen ürün, minimal aksesuarlar ile kombinlendiğinde tüm dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlar. Bandaj model olarak da bulunabilecek olan tasarım, marka tarafından S, M ve L bedende üretilir. Toplamda dört farklı renk seçeneği bulunan ürünü incelemeye ne dersiniz?

7. Dekolte sevenler için: ELBEY Kırmızı Crep Sırt Dekolteli Elbise

Gece elbisesi olarak tasarlanan ELBEY Kırmızı Crep Sırt Dekolteli Elbise, en az Duygu Özaslan kadar iddialı görünmenizi sağlıyor. İnce ip askıları sırta kadar uzanan model, derin v dekoltesinin yanı sıra sırt dekoltesiyle de göz dolduruyor. Elbisenin sırtta birleşen çapraz ipleri, tasarımını oldukça dikkat çekici hâle getiriyor. Mini streç olarak tasarlanan ürün, viskon kumaşla üretilerek satışa sunuluyor. Özel davetlerden sonra yapılan after partiler ya da herhangi bir eğlence organizasyonu için tercih edilen elbise, süper mini elbise kategorilerinde bulunuyor.