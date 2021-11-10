Duygusal 10 Kasım mesajları! Atatürk'ü anma sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü anma videoları...

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından bu yıl da büyük sevgi ve özlemle anılıyor. En duygusal 10 Kasım mesajları bu önemli günde merak konusu oldu. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesaj ve videoları...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.

Gideli 81 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk”sün…

Aramızdan ayrılışının 81 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.

Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır”

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA VİDEOLARI