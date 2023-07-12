Duyunca inanamamış: 'Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun?' Kılıçdaroğlu ile konuşmasını anlatan Levent Gültekin'den çok konuşulacak iddia!

Seçimlerden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmayı anlatan gazeteci Levent Gültekin, ses getirecek iddialarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde konuştuğunu aktaran gazeteci Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'na "sizi aday yapıyorlar ve siz kazanamayacaksınız" dediğini anlattı. CHP liderinin kendisine verdiği yanıt ile dehşete düştüğünü söyleyen Gültekin, "Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?" dediğini açıkladı.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'la ortak yayında konuşan Levent Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"SİZİ ADAY YAPIYORLAR 2023'TE! BURADA BİR FİLM VAR"

"Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl nisan ayında. Gittim Kemal Bey'e 'Ben bir kitap yazdım, akışa göre sizi aday yapıyorlar 2023'te' dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim.

"KEMAL BEY'E İSİMLERİ VERDİM"

'Nasıl yani?' dedi. Sizi aday yapıyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey'e.

'Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme' dedim.

KILIÇDAROĞLU: "ÜLKE BİTTİ, HİÇBİRİMİZİN KURTARMA ŞANSI YOK"

Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? 'Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi.

Ben de bunun üzerine 'Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?' dedim. 'Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız' dedi.

"BENİM KENDİ ADAYLIĞIMI ENGELLEME ŞANSIM YOK"

'Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!' dedim, bana 'Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok' dedi."

