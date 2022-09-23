Düz ekrandan sıkılanlar için curved oyuncu monitörü önerileri

Curved monitörler, kavisli yapılarıyla oyuncuları çepeçevre sarmalayarak oyun deneyimini etkileyici bir seviyeye taşıyor. Curved monitörler söz konusu olduğunda ekran boyutu, malzeme kalitesi, panel çeşidi, çözünürlük değeri, yenileme hızı ve tepki süresi gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız her beğeniye uygun ve en iyi özelliklerle donatılmış curved monitör modelleri keşfedelim!

1. Kullanıcı dostu özellikleriyle: Philips 346E2CUAE/00 34 inç WQHD Curved Monitör

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"En iyi curved monitör markası hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Philips, oyun deneyimini yüksek kaliteli bir seviyeye taşıyan Philips 346E2CUAE/00 34 inç WQHD Curved Monitör modeliyle oyuncuların kalbini kazanıyor. VA LED panel kullanan model, yüksek statik kontrast oranları sunarak yüksek parlaklık ve canlı görüntüler vadediyor. 178 derece ekstra geniş izleme açısıyla oyun oynamanın yanı sıra film izlemek ve çeşitli grafik uygulamalarını kullanmak için de tercih ediliyor. 1 ms tepki süresi sayesinde canlı ve akıcı görsellik ortaya koyarak eğlencenin dozunu her zaman yüksek seviyede tutuyor.

2. Her zaman en kalitelisini isteyenlere: Samsung Odyssey G5 32 Inç 144Hz Freesync HDR10 1000R Curved Siyah Monitör

En kaliteli oyuncu curved monitörlerinden biri olan Samsung Odyssey G5 32 inç 144Hz Freesync HDR10 1000R Curved Siyah Monitör, modern tasarımıyla oyuncu masalarına yeni bir tarz kazandırıyor. 1000R kavisli ekranıyla gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor. 144 Hz yenileme hızıyla en hareketli sahnelerde bile bulanıklaşmaya meydan vermiyor. AMD FreeSync Premium özelliği bulunan model; oyunlarda kayma, tekleme ve girdi gecikmesi gibi sorunları azaltmasının yanı sıra kare hızındaki düşüşleri de telafi ederek akıcı görselliği sürdürüyor. HDR10 özelliği bulunan model, ekrandaki renklerin gerçek tonlarını ortaya çıkarıyor.

3. Muhteşem oyun deneyimi: ASUS Tuf Gaming Vg24vqr 1 ms 165 Hz 23.6 inç Curved Siyah Gaming Monitör

Birbirinden başarılı oyuncu ürünleriyle tanınan Asus markası, curved monitör alanında da oyuncuların yüzlerini gülümsetecek modeller sunuyor. En iyi Asus curved monitörü olan ASUS Tuf Gaming Vg24vqr 1 ms 165 Hz 23.6 inç Curved Siyah Gaming Monitör, kullanıcı dostu özellikleriyle eşsiz deneyim yaşatıyor. 1500R kavis, 1080p Full HD çözünürlük ve 1 ms gecikme süresiyle oyuncuların iştahını kabartıyor. 165 Hz ekran yenileme hızıyla ultra akıcı bir oyun deneyimi sunan model, ASUS Shadow Boost teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde oyun ve filmlerdeki parlak alanların renk dengesi bozulmadan karanlıkta kalan noktalar ustalıkla aydınlatılıyor.

4. Akıcı görsellik: LENOVO G27c-10 27 Inç 165 Hz 4 ms FreeSync Full HD Curved Gaming Monitör

En iyi curved monitör çeşitleri sıralandığında üst sıralarda bulunan LENOVO G27c-10 27 Inç 165 Hz 4 ms FreeSync Full HD Curved Gaming Monitör, oyuncu dostu özellikleriyle kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor. Uygun fiyatıyla bütçesi kısıtlı olanlar için ideal bir seçenek olan model, göz yorgunluğunu azaltan özellikleriyle kullanıcıların merakını üzerine çekiyor. Görsel geçişlerinde meydana gelen titreşimleri düşük seviyeye indiren model, mavi ışık filtresiyle gözlerin zarar görmesini engelliyor. 165 Hz ekran yenileme hızı ve VA paneliyle yüksek kaliteli bir görsellik sunuyor ve performans düşüşleri yaşatmıyor.

5. Canlı ve gerçekçi renkler: Casper Excalibur M.e34wqhd-g 34 Inç 165 Hz 1 ms Freesync 2K WQHD Curved Monitör

Büyük curved monitör modeli arayanların mutlaka bir şans tanıması gereken Casper Excalibur M.e34wqhd-g 34 Inç 165 Hz 1 ms Freesync 2K WQHD Curved Monitör, 32 inç ekran boyutu ve 1500R kavisiyle büyüleyici bir oyun deneyimi yaşatıyor. Her saniyenin değerli olduğu oyunlar için 165 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunarak oyuncuların takdirini kazanıyor. Geniş açısıyla dikkat çeken model, oyun deneyimini zenginleştirmesinin yanı sıra çizim programlarında da önemli bir avantaj sağlıyor. Malzeme kısmında metal ayak bulunduran model, sağlamlığıyla kullanıcılarına güven veriyor. Ayrıca menteşe ayağı çıkartılabiliyor ve duvara da sabitlenebiliyor.

6. İnsan gözüne en uygun kavisli ekran: MSI MAG ARTYMIS 242C 23.6 Inç 1000R Kavisli Oyun Monitörü

MSI'ın en iyi curved monitör modeli olan MAG ARTYMIS 242C 23.6 Inç 1000R Kavisli Oyun Monitörü, oyun tutkunlarının kalbini fethedecek bir dolu etkileyici özelliğe sahip. 23.6 inç boyutu, VA paneli, Full HD çözünürlüğü ve 1000R kavisiyle oyun deneyimini gerçekçi bir hâle dönüştürüyor. Night Vision özelliği bulunan model, karanlık sahneleri otomatik olarak aydınlatıyor. Freesync Premium özelliğiyle sahne geçişlerindeki yırtılmaları ortadan kaldıran model, Anti-Flicker teknolojisiyle titreşimleri azaltıyor. İnsan gözüne en uygun kavis açısı sunan model, uzun soluklu kullanımlarda bile göz yorgunluğunu azaltıyor.

7. Fiyat performans ürünü: ViewSonic VX2718-PC-MHD 27 Inç 1 ms 165 Hz HDMI D-SUB Curved Oyun Monitörü

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Uygun fiyata en iyi özellikleri sunan bir curved monitör modeli arayanların dikkatini cezbeden ViewSonic VX2718-PC-MHD 27 Inç 1 ms 165 Hz HDMI D-SUB Curved Oyun Monitörü, en ucuz curved monitör modelleri arasında yer alıyor. 27 inç boyutuyla oyuncu masalarında az yer kaplayan model, 1 ms gecikme süresi ve 165 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla beğeni kazanıyor. Başarılı siyah seviye stabilizasyonu sayesinde oyunlardaki en karanlık köşeleri bile aydınlık yapıyor. Çift HDMI girişi ve display portuna sahip model, monitörün farklı cihazlarla kolayca etkileşime geçmesine yardımcı oluyor.