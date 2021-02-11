Düz örgü ve ters örgü nasıl örülür? Örgü örmenin faydaları nelerdir?

Kafanızın dağılmasını sağlayan en güzel hobilerden biri olan örgü, özellikle kışın battaniye altında yapabileceğiniz en güzel uğraşlardan biri oluyor. Rahat battaniyeler, sevimli kazaklar, dayanıklı lifler ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Yoğun bir günün sonunda gevşemek isteyenlerdenseniz sizi buraya alalım.
Düz örgü, aynı şekillerle ve aynı ilmeklerle örülen bir örgüdür. Her zaman için özgünün düz tarafında ilmekler önden arkaya doğru alınır, alttan ip geçirilerek yukarı çıkarılır. Bütün sıra bu şekilde devam eder.
Düz örgü ile, kazaklar, atkılar, bereler yapılabilir. Her yerde kullanılabilecek, örgünün temeli olabilecek bir örnektir.
Arkasını yaparken, şiş bu sefer ilmeğin ön tarafından geçirilir, ip üstten atılır ve çıkarılır. Önde ve arkada hep aynı işlemler yapılır.
Ters örgü, düz örgünün tam arkasıdır. Ters örgüde, örgünün ilk ilmekleri her zaman düz alınır. Şişi önden geçirip ve ipi üstten atıp çıkartırız.
Ters tarafta, ilk ilmekler boş alınır, şiş bu sefer ilmeğin önünden geçirilip üstten atılır ve şiş çıkartılır. Böylelikle ters örgü oluşur.
Örgü örmeyi oluşturan tekrarlayan ve ritmik hareketler gevşemenin anahtarı olabilir. Princetown Üniversitesi'nden Dr Barry Jacobs, tekrarlayan hareketler gerçekleştiren deneklerin sakinlik ve esenlik ile ilişkili nörotransmiter olan serotonin salınımını tetiklediğini buldu. Hal böyle olunca örgü örmenin mutluluk verdiği söylenebilir.
Jacobs, 'Halsiz, stresli ve depresyonda olanlar örgü örerek rahatlayabilirler. Ne kadar çok örgü örerlerse, o kadar az endişelenir ve korkarlar' diyor.
Ünlü Waldorf Okulları'nda birinci sınıflar, okumayı öğrenmeden önce örgü örmeyi öğreniyorlar. Açıklamada şöyle deniliyor: 'Örgü süreci bir hikayeyi dizmek gibidir. Çocuklar odaklanma ve konsantrasyon öğreniyorlar. Yazmak için gerekli olan ince motor becerileri kazanıyorlar. Modeller görüyorlar. Sizin okuduğunuz gibi soldan sağa doğru hareket ediyorlar. Güven kazanıyorlar.'
Waldorf Okulu, 1919'daki başlangıcından bu yana örgü ve dokuma gibi el sanatlarını müfredatına dahil ediyor. Örgü bu güne kadar müfredatın bir parçası.
İngiltere Tıp Dergisi ve Mayo Clinic tarafından yapılan bir araştırmaya göre, masa oyunları oynamak, okumak ve örgü örmek gibi zihinsel egzersizler demans riskini azaltabilir. Sonuçsuz olmasına rağmen, araştırmacılar zihni uyaran faaliyetlerin beyin hücreleri arasında bağlantı ağları yaratabileceğine inanıyor.
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