Düz örgü ve ters örgü nasıl örülür? Örgü örmenin faydaları nelerdir?

Kafanızın dağılmasını sağlayan en güzel hobilerden biri olan örgü, özellikle kışın battaniye altında yapabileceğiniz en güzel uğraşlardan biri oluyor. Rahat battaniyeler, sevimli kazaklar, dayanıklı lifler ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Yoğun bir günün sonunda gevşemek isteyenlerdenseniz sizi buraya alalım.

DÜZ ÖRGÜ NASIL YAPILIR?

Düz örgü, aynı şekillerle ve aynı ilmeklerle örülen bir örgüdür. Her zaman için özgünün düz tarafında ilmekler önden arkaya doğru alınır, alttan ip geçirilerek yukarı çıkarılır. Bütün sıra bu şekilde devam eder.

Düz örgü ile, kazaklar, atkılar, bereler yapılabilir. Her yerde kullanılabilecek, örgünün temeli olabilecek bir örnektir.

Arkasını yaparken, şiş bu sefer ilmeğin ön tarafından geçirilir, ip üstten atılır ve çıkarılır. Önde ve arkada hep aynı işlemler yapılır.

TERS ÖRGÜ NASIL YAPILIR?

Ters örgü, düz örgünün tam arkasıdır. Ters örgüde, örgünün ilk ilmekleri her zaman düz alınır. Şişi önden geçirip ve ipi üstten atıp çıkartırız.

Ters tarafta, ilk ilmekler boş alınır, şiş bu sefer ilmeğin önünden geçirilip üstten atılır ve şiş çıkartılır. Böylelikle ters örgü oluşur.