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DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

27.06.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce bayram namazı saati merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı dört gün boyunca devam edecek. Bayramın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü olacak. Her dini bayramda olduğu gibi çarşamba günü sabahı bayram namazı kılınacak. Cemaat ile beraber kılınan bayram namazının kaçta kılınacağı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki, Düzce bayram namazı saati kaçta?

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

Düzce bayram namazı saati 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 28 Haziran Çarşamba günü ise bayram başlayacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü kılınacak olan bayram namazı saati hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Buna göre Düzce'da bayram namazı saat 06.01'de kılınacak.

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Düzce bayram namazı saati: 06.01

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

kurban-bayramı-namazı

  1. Rekat
    • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
    • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    • İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
  2. Rekat
    • İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
    • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
      Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
      Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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Bayram namazı bayram namazı saati

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