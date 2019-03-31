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Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Düzce Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Özlü 38 bin 489, İYİ Parti adayı Ömer Küçük 22 bin 999 oy aldı.

-Özlü'nün özgeçmişi-

Faruk Özlü 19.11.1962'de Düzce'de doğdu. Düzce Lisesi'ni müteakip Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) Makina Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya'da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda Sözleşmeli Personel-Mühendis olarak görev aldı. Aynı kurumda sırasıyla Uzman, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı oldu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalıştı. Uzman ve Proje müdürü olarak çalıştığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin kendi tasarımı “ilk milli tankı ALTAY”, “ilk insansız hava aracı ANKA”, “ilk milli gemisi MİLGEM” projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. “Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı”, “A400M Nakliye Uçağı”, “F-35 Savaş Uçağı”, F-16 ve Helikopter Elektronik Harp Sistemleri”, “M60 Tank Modernizasyonu”, “Yazılım ve Simülatörler”, “Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemleri” görev aldığı projelerden bazıları.

Müsteşar Yardımcısı olarak Savunma sanayi stratejik planlarının hazırlanması, bütçe ve fon yönetimi, insan kaynakları, müsteşarlığın görev ve teşkilat kanununun hazırlanması, tedarik süreci ve yönetimine ilişkin yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması çalışmalarını yürüttü. 2007 yılından beri savunma yönetimi ve savunma reformu konuları üzerinde çalışıyor. Bu konuda kurulan Çalışma Gruplarında görev aldı.

TAI-TUŞAŞ, HEAŞ, TEKNOPARK İSTANBUL ve STM şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

25. dönem Düzce milletvekili olarak seçildi.

65. Hükümet'te Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı. Özlü evli ve iki çocuk babasıdır.

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