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Düzce'de 'deli bal' yiyen kadın ölümden döndü

12.04.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, halk arasında 'deli bal' olarak bilinen acı baldan yiyen kadın hastaneye kaldırıldı. Baygın halde bulunan kadın ölümden döndü.

Düzce'de 'deli bal' yiyen kadın ölümden döndü

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yaşayan S.D. isimli kadın deli bal olarak bilinen acı baldan fazla miktarda tüketince fenalaştı. Yakınları tarafından yerde baygın halde bulunan S.D., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜYOR'

Acı bal yemenin ciddi yan etkileri olduğunu belirten Doktor Zennur Güven, "Acı balın özellikle bu yörede çok yaygın olarak tüketildiğini görüyoruz ve bunun yan etkileriyle çok fazla karşılaşıyoruz. Açıkçası acı balın doktor kontrolü haricinde tüketilmesini çok önermiyoruz. Halkın gerekse geleneksel tedavi amaçlı tükettiği, gerekse de besin olarak tükettiği bu yörede de ünlü olan bir besin olduğunu görüyoruz. Bu balın yan etkileri var. Kişinin nabzını ve tansiyonunu hayatı riske sokacak derecede düşüren, yoğun bakımda takibi gereken hatta ölümlere kadar yol açan yan etkilerine rastladığımız oluyor. Biz mümkün olduğunca doktor kontrolü haricinde kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ormangülleri bitkisinin polenlerinin veya nektarlarının arılar tarafından toplanması ile üretilen, halk arasında 'deli bal' olarak bilinen bal türünün gereğinden fazla tüketilmesi insanlarda ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: İHA

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