DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul ve Sakarya'dan hissedildi! Son depremler listesi

Düzce'de 23 Kasım'da saat 04.08 sıralarında meydana gelen depremin ardından çok geçmeden bir deprem daha oldu. Düzce bu sabah saatlerinde yeniden sallandı. Depremle ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Peki Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul ve Sakarya'dan hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DÜZCE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, Bu sabah (27 Kasım) 06.57 sıralarında Düzce Merkez'de deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 9.52 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi Düzce depreminin büyüklüğünü 4.6 olarak ölçtü. Derinliğinin ise 17.8 km olduğunu açıkladı.

Düzce'de meydana gelen deprem, İstanbul ve Sakarya'dan da hissedildi. Depremle alakalı paylaşım yapan Twitter kullanıcıları, deprem nedeniyle uykularından uyandıklarını belirtti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ





