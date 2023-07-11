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  4. Düzce'de Efteni Gölü taştı! İçmeler köyü sular altında kaldı

Düzce'de Efteni Gölü taştı! İçmeler köyü sular altında kaldı

11.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de etkili olan yağışlar sonrasında Gölyaka'da yer alan Efteni Gölü taştı. Gölün kenarında bulunan İçmeler köyü, taşma sonucunda sular altında kaldı. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, "3 milyonluk zararımız söz konusu. Belediye olarak mısır tarlalarımız vardı, hasada hazırdı. Sular altında kaldı, verim alamıyoruz" dedi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan göl havzasındaki su, önceki gün etkisini gösteren sağanağın ardından taşarak tarım bölgelerine ulaştı. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Efteni Gölü'nde Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen kenar setleri çalışması bittiğinde yüksek oranda taşkınların önüne geçileceğini anlattı.

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METREKAREYE 260 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü belirten Demircan, vadilerden, dere yataklarından akan suyun gölde toplandığını, buradan Küçük Melen'e, ardından da İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Büyük Melen'e deşarj olarak Karadeniz'e ulaştığını kaydetti.

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"BARAJ KAPAĞININ AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Demircan, Yığılca ilçesindeki Hasanlar Barajı'nın, tarımsal sulama ve sel baskınlarını önlemek amacıyla inşa edildiğine de değinerek, "Kapak açma gibi bir durum söz konusu değildir. Barajın halihazırda seviyesi yükseldiği için su, doğal olarak savakların üzerinden taşarak akmaktadır." diye konuştu.

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Gölyaka'daki tarım arazileri ve meralarda zarar oluştuğunu anlatan Demircan, İçmeler, İmamlar, Fatih, Açmalar, Esen, Yazıpınar ve Hacıyakup mahalleleri ile mısır ekili Köprübaşı, Paşakonağı, İstinli, Bahçeköy arazilerinin zarar gördüğünü kaydetti.

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ZARAR 3 MİLYON TL

Gölün taşmasıyla 350 dekarlık alanın su altında kaldığını dile getiren Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyonluk zararımız söz konusu. Belediye olarak mısır tarlalarımız vardı, hasada hazırdı. Sular altında kaldı, verim alamıyoruz. Buradan elde edilecek gelirle çocuklarımıza park ve futbol sahaları yapacaktık ama oralar da sular altında kaldı. Biz çocuklarımız için yine elimizden geleni yapacağız. Önemli olan can kaybımızın olmaması."

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Kaynak: AA

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sel Düzce

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