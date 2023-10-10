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  4. Düzce'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi...

Düzce'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi...

10.10.2023 14:39 | Son Güncelleme:
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Düzce'nin eski belediye başkanlarından Mehmet Keleş, Mart'taki yerel seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor. Uzun süre AK Parti'de siyaset yapan iki dönem Düzce'yi yöneten Mehmet Keleş, İYİ Parti'nin Düzce adayı olacak. İYİ Parti Düzce İl Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar...

Düzce'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Keleş geri dönüyor! Yeni partisi belli oldu resmi açıklama da geldi...

Mehmet Keleş ve İYİ Parti kurmaylarının kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay da yaptığı açıklamada, Düzce'nin eski belediye başkanı Mehmet Keleş'in yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olacağını duyurdu.

MEHMET KELEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY!

Özay, 'Sayın Keleş, Düzce'de marka olmuş bir isim. Düzce'de kendisini ifade etmede ve vatandaşla iletişim kurmada sorun yaşamayacağını biliyoruz. Düzce halkının sahiplendiği bir sima...

Kendisi aday adaylığı sürecini genel merkezimize yaptı. Bu bir süreçtir bildiğiniz gibi. Son derece olumlu müspet görüşmeler gerçekleşti. O görüşmelerde ben de bulundum. Kısa sürede genel merkezimizin kararı belli olur.' dedi.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER! 'SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'

AK Parti'nin adayı için de yorumda bulunan İYİ Parti il başkanı Yunus Özay Er, 'Mehmet Keleş Düzce'de marka olmuş bir isim. Faruk Özlü'nün de aday olacağını bekliyoruz. Eğer Özlü aday olrusa seçimleri kazanacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

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