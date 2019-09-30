HABER

Düzce'de korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 02:14 | Son Güncelleme

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.

Düzce'de korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Karahacımusa Mahallesi'ndeki bir sitenin ikinci katından silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, silah sesinin geldiği eve girdi.

Sağlık ekipleri, evde başından vurulmuş halde bulunan 12 yaşındaki O.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

O.Ö'nün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü!Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü!
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce silah şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oyun oynayan çocukların arasına daldı

Oyun oynayan çocukların arasına daldı

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lünaparkta dehşet! Kızının gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttular!

Lünaparkta dehşet! Kızının gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttular!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü!

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.