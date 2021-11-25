HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de kurye dehşeti! Oturduğu apartmanda "Kimsin" diye sordu, öldürüldü

Düzce'de kurye dehşeti! Oturduğu apartmanda "Kimsin" diye sordu, öldürüldü

25.11.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kurye Mert Ç., sipariş götürdüğü apartmandan çıkarken karşılaştığı, kendisine kim olduğunu soran Fatih Beşiroğlu’nu çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdü.

Düzce'de kurye dehşeti! Oturduğu apartmanda "Kimsin" diye sordu, öldürüldü

Olay, gece yarısı sıralarında Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gaziantep Caddesi'ndeki bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı. Apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı. Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Gelen sesler üzerine evlerinden çıkan Beşiroğlu’nun komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Beşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum, kendime güvendim ama çok korktumMetroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum, kendime güvendim ama çok korktum

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mert Ç.'yi Kent Park içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mert Ç.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PKK'ya ağır darbe! Nihat Gören etkisiz hale getirildiPKK'ya ağır darbe! Nihat Gören etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.