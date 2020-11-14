HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de yanan evden kaçmaya çalışan yaşlı adam alevlerin arasında kaldı

Düzce'de yanan evden kaçmaya çalışan yaşlı adam alevlerin arasında kaldı

14.11.2020 19:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Düzce'de yanan evden kaçmaya çalışan yaşlı adam alevlerin arasında kaldı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında dışarı çıkmaya çalışırken alevlerin arasında kalan Kerim Akça'nın (85) elinde ve bacağında yanıklar oluştu.

Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde, akşam saatlerinde, Kerim Akça’nın kaldığı tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

YANAN KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN ELİ VE AYAĞI YANDI

Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında alevler bir anda her yeri sarınca Akça, kurtulmak için kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada yanan kapıyı açmaya çalışan Akça'nın sağ eli ile ayağı yandı. Alevlerin arasından güçlükle çıkan yaşlı adam köylülerin de yardımıyla evden uzaklaştı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Kerim Akça, tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kocaeli’de silah fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildiKocaeli’de silah fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Pendik'te kamyonette kanlı infaz!Pendik'te kamyonette kanlı infaz!
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Osmanlı Dönemi’nden kalma gemi çapası ve savaş topu hurdacıdan çıktı

Hurdacıdan çıktı! Osmanlı Dönemi'nden kalma...

Ermenistan’ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan’a 'suikast' suçlamasıyla tutuklandı

Paşinyan’a 'suikast' suçlamasıyla tutuklandı

Kocaeli’de silah fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Silah fabrikasında yangın paniği

Pendik'te korkunç olay! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı

Pendik'te kamyonette kanlı infaz!

Zonguldak'ta korkutan yangın! 2 yaşındaki Esila kurtarılamadı

Zonguldak'ta acı olay! 2 yaşındaki Esila kurtarılamadı

14 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 14 Kasım koronavirüs tablosu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.