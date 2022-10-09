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Düzce'deki KYK yurdunda panik anları! 2 bin 400 öğrenci tahliye edildi

09.10.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de doğal gaz boru hattında sıkışma meydana geldi. Ekipler hatta kontrollü şekilde doğal gaz salımı gerçekleştirdi. Çevreye yoğun koku yayılması üzerine kısa süreli panik yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hattın yakınlarındaki KYK yurdunda bulunan 2 bin 400 öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi.

Düzce'deki KYK yurdunda panik anları! 2 bin 400 öğrenci tahliye edildi

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki doğal gaz hattında sıkışma meydana geldi. Ekiplerin kontrollü şekilde doğal gaz salımı yapması üzerine çevreye koku yayıldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda bölgedeki KYK yurdunda bulunan 2 bin 400 öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi.

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DOĞAL GAZ HATTINA SIKIŞMA

Kentin ana hat doğal gaz borusunun olduğu Konuralp bölgesinde meydana gelen sıkışma nedeniyle BOTAŞ ve DERGAZ ekipleri kontrollü şekilde doğal gaz salımı gerçekleştirdi.

Bu sırada çevreye yoğun koku yayılması üzerine kısa süreli panik yaşandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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2 BİN 400 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, çevrede bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 2 bin 400 öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi. Öğrenciler ve yurt çalışanları, daha sonra yakınlardaki yurda nakledildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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"ÖĞRENCİLERİN HABERİ OLMADIĞI İÇİN PANİK HAVASI OLUŞTU"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, ekiplerin bilgisi dahilinde doğal gaz salımı yapıldığını öğrendiklerini belirterek, "Fakat öğrencilerimizin haberi olmamasından kaynaklı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler, öğrencilerimizi yandaki yurda aldık. Gaz salımının tamamlanmasının ardından öğrencileri yurda alacağız. Ufak panik oldu, öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerle görüşüp durumu anlatıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Düzce doğal gaz kyk yurdu
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