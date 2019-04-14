Düzce'de hırsızlık operasyonu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, bir evin deposundan çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıyeri Hasanbey köyünde Ş.A'ya ait evin deposundan su motoru, soba, yayık makinesi, çanak anten, 3 çim biçme aleti ve 2 kazma çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri, C.A, A.A, M.A ve N.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, A.A ve N.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

