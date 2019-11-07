HABER

Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:04 | Son Güncelleme

Kazada kamyon sürücüsü yaralandı

Düzce'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikametinde seyreden Hüseyin Ertürk idaresindeki 81 ER 805 plakalı demir yüklü kamyon, Tepeköy mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonun yolu kaplaması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
Kağıthane'de yol tartışması kanlı bittiKağıthane'de yol tartışması kanlı bitti
Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardıÜst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Kaza TIR

En Çok Okunan Haberler

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kırmızı listede yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

4 kardeşin ölümü sonrası BEDAŞ ve CK Boğaziçi'ne soruşturma!

Son dakika! Bakan Akar: YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

Akar: YPG/PKK terör örgütü bölgeden çekilmedi

Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.